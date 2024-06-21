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Одеський водій збив двох військовослужбовців ТЦК на блокпості

Внаслідок інциденту один зі співробітників зазнав травми голови.

Одеський водій збив двох військовослужбовців ТЦК на блокпості
фото ілюстративне
Фото: 72 ОМбр

Одеський обласний територіальний центр комплектації та соціальної підтримки повідомив у Facebook про агресивні дії водія на блокпості в Приморському районі міста.

Власник автівки збив двох військовослужбовців, які здійснювали заходи оповіщення. Чоловік "протягнув" співробітників ТЦК на капоті чималу відстань, внаслідок чого один із них зазнав травми голови, інший теж потребував медичної допомоги.

Про інцидент було сповіщено національну поліцію, водія оголосили в розшук. Його звинувачують у порушенні правил дорожнього руху. Одеський обласний ТЦК "контролює ситуацію" та стверджує, що винні у здійснені протиправних дій щодо військових будуть покарані відповідно до законодавства.

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