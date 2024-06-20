Хабарники проти розвідки: хто розколює армію та спецслужби?
Хабарники проти розвідки: хто розколює армію та спецслужби?
Економічне бронювання: не відкупитися, а врятувати бізнес
Економічне бронювання: не відкупитися, а врятувати бізнес
На Аскольдовій могилі жінка пошкодила поховання трьох загиблих військових. Її затримали (доповнено)
На Аскольдовій могилі жінка пошкодила поховання трьох загиблих військових. Її затримали (доповнено)
Агентство і відновлення. Хто винен у провалі проєктів відбудови
Агентство і відновлення. Хто винен у провалі проєктів відбудови
Окупанти атакували Київ "шахедами" і здійснили запуск ракет (доповнено)
Окупанти атакували Київ "шахедами" і здійснили запуск ракет (доповнено)
Урятуватися з Маріуполя. «Нам казали, що все під контролем. Це була брехня»
Урятуватися з Маріуполя. «Нам казали, що все під контролем. Це була брехня»
Путіну у Північній Кореї пообіцяли “повну підтримку у війні проти України”. Далі лідер окупантів їде у В'єтнам (оновлено)
Путіну у Північній Кореї пообіцяли “повну підтримку у війні проти України”. Далі лідер окупантів їде у В'єтнам (оновлено)
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
Танки-черепахи і повернення до тактики Першої світової
Танки-черепахи і повернення до тактики Першої світової
ГоловнаСуспільствоВійна

ОВА: з-під російської окупації повернули ще трьох дітей

Від початку цього року на підконтрольну Україні територію  вдалось повернути 123 дитини із Херсонської області.

ОВА: з-під російської окупації повернули ще трьох дітей
Олександр Прокудін

Іще трьох дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, йдеться про три родини, в яких виховують двох хлопчиків та дівчинку віком від 9 до 14 років.

"Діти були змушені відвідувати російські школи та щопонеділка співати гімн країни-агресора. Тож родини ухвалили рішення залишити все, аби захистити малечу. Сім'ї перебувають у безпечному місці, їм надають медичну, психологічну, соціальну та іншу необхідну допомогу", - розповів очільник Херсонщини.

До порятунку долучився Офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Прокудін додав, що з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію  вдалось повернути 123 дитини із Херсонської області.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies