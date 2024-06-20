ОВА: з-під російської окупації повернули ще трьох дітей

Від початку цього року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 123 дитини із Херсонської області.

Іще трьох дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, йдеться про три родини, в яких виховують двох хлопчиків та дівчинку віком від 9 до 14 років.

"Діти були змушені відвідувати російські школи та щопонеділка співати гімн країни-агресора. Тож родини ухвалили рішення залишити все, аби захистити малечу. Сім'ї перебувають у безпечному місці, їм надають медичну, психологічну, соціальну та іншу необхідну допомогу", - розповів очільник Херсонщини.

До порятунку долучився Офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Прокудін додав, що з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 123 дитини із Херсонської області.