Суд відправив за ґрати убивць волонтера з Бахмута Артема Мірошниченка

Слов`янський міськрайонний суд Донецької області виніс вирок обвинуваченим у вбивстві волонтера з Бахмута Артема Мірошниченка.

Як ідеться у рішенні суду, зловмисники частково визнали свою вину. Один обвинувачений отримав вісім років ув'язнення і набрання вироком законної сили перебуватиме під вартою у Житомирській тюрмі. Другий - дев'ять років ув'язнення.

Хто такий Артем Мірошниченко

Мірошниченко був активістом волонтерської групи "Бахмут Український".

У 2014-2015 роках він плів сітки для військових, чистив картоплю для годування поранених у госпіталі.

Активіст відвідував усі заходи і волонтерські акції допомоги.

Напад на Мірошниченка