Окупанти атакували Київ "шахедами" і здійснили запуск ракет (доповнено)
Окупанти атакували Київ "шахедами" і здійснили запуск ракет (доповнено)
Економічне бронювання: не відкупитися, а врятувати бізнес
Економічне бронювання: не відкупитися, а врятувати бізнес
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
Танки-черепахи і повернення до тактики Першої світової
Танки-черепахи і повернення до тактики Першої світової
На Аскольдовій могилі жінка пошкодила поховання трьох загиблих військових. Її затримали (доповнено)
На Аскольдовій могилі жінка пошкодила поховання трьох загиблих військових. Її затримали (доповнено)
Хабарники проти розвідки: хто розколює армію та спецслужби?
Хабарники проти розвідки: хто розколює армію та спецслужби?
Урятуватися з Маріуполя. «Нам казали, що все під контролем. Це була брехня»
Урятуватися з Маріуполя. «Нам казали, що все під контролем. Це була брехня»
Агентство і відновлення. Хто винен у провалі проєктів відбудови
Агентство і відновлення. Хто винен у провалі проєктів відбудови
Путіну у Північній Кореї пообіцяли “повну підтримку у війні проти України”. Далі лідер окупантів їде у В'єтнам (оновлено)
Путіну у Північній Кореї пообіцяли “повну підтримку у війні проти України”. Далі лідер окупантів їде у В'єтнам (оновлено)
ГоловнаСуспільствоПодії

Суд відправив за ґрати убивць волонтера з Бахмута Артема Мірошниченка

Вони визнали свою вину не повністю.

Суд відправив за ґрати убивць волонтера з Бахмута Артема Мірошниченка
Артем Мірошниченко
Фото: Tetiana Pechonchyk / Facebook

Слов`янський міськрайонний суд Донецької області виніс вирок обвинуваченим у вбивстві волонтера з Бахмута Артема Мірошниченка.

Як ідеться у рішенні суду, зловмисники частково визнали свою вину. Один обвинувачений отримав вісім років ув'язнення і набрання вироком законної сили перебуватиме під вартою у Житомирській тюрмі. Другий - дев'ять років ув'язнення.

Хто такий Артем Мірошниченко

  • Мірошниченко був активістом волонтерської групи "Бахмут Український"
  • У 2014-2015 роках він плів сітки для військових, чистив картоплю для годування поранених у госпіталі. 
  • Активіст відвідував усі заходи і волонтерські акції допомоги.

Напад на Мірошниченка

  • Трагедія сталася 29 листопада 2019 року. Відповідно до рішення суду, ввечері після 21-ої двоє нападників перебували на зупинці міського транспорту "Шевченко". У цей час повз магазин продуктів проходив активіст. Зловмисники його зупинили, між ними сталася перепалка. Неповнолітній нападник наздогнав Мірошниченка, коли той намагався уникнути конфлікту, і почав його бити. Коли активіст упав, обоє відтягнули його на газон, а тоді один із них продовжив завдавати ударів. Мірошниченку вдалося самотужки піднятися і спробувати піти від нападників, однак вони його не відпустили і продовжували знущатися. 
  • Експертиза встановила, що активіст помер через травми голови і живота. 
  • На суді один зі зловмисників сказав, що займався єдиноборствами і хотів "перевірити свої навички боротьби".
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies