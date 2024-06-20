На Донеччині через агресію РФ загинули дві людини

У Донецькій області через російську агресію загинуло двоє людей: у Покровському і Бахмутському районах. Всього за добу росіяни 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 149 людей, у тому числі 34 дитини.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Мар'їнській громаді Покровського району обстріляні Максимільянівка, Парасковіївка і Костянтинівка. У Курахівській громаді пошкоджено 10 будинків у Дачному, 9 будинків в Острівському, 2 будинки і підприємство у Курахівці. Обстріляні околиці Селидового. Пошкоджено будинок у селищі Шевченко Покровської громади.

У Лиманській громаді Краматорського району пошкоджено адмінбудівлю у Зарічному. У Миколаївській громаді пошкоджено підприємство, у Костянтинівській – інфраструктурний об'єкт. У Розкішному Іллінівської громади загинула людина, пошкоджено 13 об'єктів.

Фото: Донецька ОВА Наслідки обстрілу Донеччини

У Часовоярській громаді Бахмутського району поранено людину, пошкоджені 15 приватних будинків, багатоповерхівка і 9 гаражів. У Торецькій громаді загинула людина у Торецьку, поранено 1 людину в Залізному і 1 в Північному. У Сіверську зруйновано 2 будинки.