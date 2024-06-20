Агентство і відновлення. Хто винен у провалі проєктів відбудови
Агентство і відновлення. Хто винен у провалі проєктів відбудови
Економічне бронювання: не відкупитися, а врятувати бізнес
Економічне бронювання: не відкупитися, а врятувати бізнес
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
Хабарники проти розвідки – хто розколює армію та спецслужби?
Хабарники проти розвідки – хто розколює армію та спецслужби?
Урятуватися з Маріуполя. «Нам казали, що все під контролем. Це була брехня»
Урятуватися з Маріуполя. «Нам казали, що все під контролем. Це була брехня»
Путіну у Північній Кореї пообіцяли “повну підтримку у війні проти України”. Далі лідер окупантів їде у В'єтнам (оновлено)
Путіну у Північній Кореї пообіцяли “повну підтримку у війні проти України”. Далі лідер окупантів їде у В'єтнам (оновлено)
Верховна Рада схвалила в першому читанні створення військової поліції
Верховна Рада схвалила в першому читанні створення військової поліції
Окупанти атакували Київ "шахедами" і здійснили запуск ракет (доповнено)
Окупанти атакували Київ "шахедами" і здійснили запуск ракет (доповнено)
Танки-черепахи і повернення до тактики Першої світової
Танки-черепахи і повернення до тактики Першої світової
ГоловнаСуспільствоВійна

КАБ та касетні боєприпаси: внаслідок сьогоднішніх обстрілів півночі Донеччини 4 людини загинули і 4 поранені

Очільник Донеччини закликав мешканців евакуюватися.

КАБ та касетні боєприпаси: внаслідок сьогоднішніх обстрілів півночі Донеччини 4 людини загинули і 4 поранені
наслідки російських обстрілів, Донеччина, 20 червня 2024
Фото: Телеграм / Вадим Філашкін

Внаслідок сьогоднішніх обстрілів півночі Донеччини 4 людини загинули і 4 поранені, повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін. 

Зранку росіяни скинули на Костянтинівку керовану авіабомбу — 1 людина загинула і 1 поранена. Повністю зруйновано 1 будинок, ще 3 — пошкоджені.

Вдень ворог обстріляв касетними боєприпасами Розкішне Іллінівської громади — троє людей загинули і троє поранені. Серед поранених — підліток 2009 року народження.

“Залишатися на Донеччині небезпечно! Евакуюйтесь своєчасно!” – закликав Філашкін. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies