Внаслідок сьогоднішніх обстрілів півночі Донеччини 4 людини загинули і 4 поранені, повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін.
Зранку росіяни скинули на Костянтинівку керовану авіабомбу — 1 людина загинула і 1 поранена. Повністю зруйновано 1 будинок, ще 3 — пошкоджені.
Вдень ворог обстріляв касетними боєприпасами Розкішне Іллінівської громади — троє людей загинули і троє поранені. Серед поранених — підліток 2009 року народження.
“Залишатися на Донеччині небезпечно! Евакуюйтесь своєчасно!” – закликав Філашкін.