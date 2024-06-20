Херсон знеструмлено внаслідок обстрілу.
Відповідне повідомлення опублікував голова ОВА Олександр Прокудін. Деталі поки невідомі.
"Через російський обстріл Херсон залишився без світла. Енергетики уже стали до аварійно-відновлювальних робіт та усувають наслідки ворожого удару", – сказав Прокудін.
Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив, що в Дніпровському районі міста загинув чоловік. Окрім того, ворог обстріляв цвинтар. Пошкоджено понад десять поховань.
- Росія умисно б'є по енергетичній інфраструктурі по всій країні. Уночі 20 червня ворог пошкодив об'єкти в чотирьох областях. Поранені семеро енергетиків.