Херсон знеструмлено внаслідок обстрілу.

Відповідне повідомлення опублікував голова ОВА Олександр Прокудін. Деталі поки невідомі.

"Через російський обстріл Херсон залишився без світла. Енергетики уже стали до аварійно-відновлювальних робіт та усувають наслідки ворожого удару", – сказав Прокудін.

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив, що в Дніпровському районі міста загинув чоловік. Окрім того, ворог обстріляв цвинтар. Пошкоджено понад десять поховань.