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Унаслідок нічної атаки поранені семеро енергетиків

Один із них у важкому стані. 

Унаслідок нічної атаки поранені семеро енергетиків
Ремонт пошкодженого обладнання
Фото: EPA/UPG

Унаслідок нічної російської атаки поранені семеро енергетиків на двох об'єктах. Вони госпіталізовані з різного ступеня ураженнями.

Один перебуває в важкому стані, повідомили в Укренерго. Загалом це був уже сьомий із 22 березня масований удар по енергооб'єктах України. 

"Головною ціллю знову були українські електростанції. Пошкоджено обладнання на енергооб’єктах у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях. Є пошкодження в мережах обленерго у Київській області", – повідомили в компанії.

Там, де дозволяє ситуація, вже почали відновлювальні роботи. 

Вранці в ДТЕК повідомили про поранення трьох енергетиків на атакованій окупантами ТЕС. 

Більше на тему російських ударів по енергетиці:

Російські атаки на українську енергетику

З кінця зими Росія відновила масовані атаки на енергетику України. Унаслідок ударів Україна втратила понад 9 гігават потужностей (для порівняння, в 2022 була втрата 3 гігават, і вже це призвело до блекаутів). З 14 травня довелося повернути обмеження електропостачання для населення, а бізнес почали вимикати ще раніше.

Наймасованішу станом на той момент атаку ворог провів 22 березня. 

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