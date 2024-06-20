Німеччина знову гальмує ухвалення нового пакету санкцій ЄС проти Росії, ‒ Reuters

Вилучений пункт був розширенням так званої “статті без Росії” на дочірні компанії в третіх країнах.

Країни Євросоюзу не змогли домовитися про 14-й пакет санкцій проти Росії. Німеччина заблокувала схвалення попри скасування пункту, який Берлін визнав проблематичним.

Про це пише Reuters з посиланням на дипломатів.

Посадовці з 27 країн ЄС обговорювали санкційний пакет більше місяця. Нові заходи включають заборону на перевалку російського зрідженого газу і покладання відповідальності на операторів ЄС за порушення санкцій дочірніми компаніями та партнерами в третіх країнах.

Вагання Німеччини були частково пов’язані з внутрішніми розбіжностями між міністерством закордонних справ країни і офісом канцлера, повідомило джерело.

Вилучений пункт був розширенням так званої “статті без Росії” на дочірні компанії в третіх країнах.

Ця стаття передбачає, що імпортер чи покупець не має права продавати, експортувати чи реекспортувати, прямо чи опосередковано, до Російської Федерації або для використання в Російській Федерації будь-які товари, які підпадають під дію статті 12g Регламенту Ради ЄС № 833/2014.

Пункт статті 12g видалили з в компромісного тексту, розповсюдженого серед держав-членів незадовго до зустрічі послів у середу. Згідно з проєктом, цей пункт змусив би ці дочірні компанії “за договором заборонити реекспорт до Росії та реекспорт (товарів, - ред.) для використання в Росії”.

Посли продовжать дебати у четвер.