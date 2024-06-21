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Окупанти за добу здійснили 12 обстрілів прикордоння Чернігівщини та Сумщини

Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється.

Окупанти за добу здійснили 12 обстрілів прикордоння Чернігівщини та Сумщини
Фото: АрміяInform

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Загалом протягом доби нараховано 12 обстрілів (32 вибухи) із різних видів озброєння, повідомляє ОК “Північ”. 

Чернігівська область 

Семенівська громада:

Блешня – один вибух, ймовірно міномет 120 мм.

Сновська громада:

Хрінівка – один вибух, ймовірно FPV-дрон.

Сумська область 

Сумський район: 

Біловоди – три обстріли: сім вибухів, ймовірно міномет 120 мм.

Волфине – п'ять вибухів, ймовірно міномет 82 мм..

Новомиколаївка – два вибухи, ймовірно FPV-дрон.

Яструбине – три вибухи, ймовірно FPV-дрон. 

Охтирський район: 

Попівка – п'ять вибухів, ймовірно міномет 82 мм.

Конотопський район:

Бояро-Лежачі – два вибухи, ймовірно міномет 82 мм.

Шосткинський район:

Старикове – два вибухи, ймовірно міномет 120 мм. 

Василівське – чотири вибухи, ймовірно ствольна артилерія 152 мм.

Зазначимо, Росія вночі атакувала Україну керованими авіаракетами. ППО збила їх усі. Бойова робота відбувалася у двох областях.

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