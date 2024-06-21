Окупанти за добу здійснили 12 обстрілів прикордоння Чернігівщини та Сумщини

Зазначимо, Росія вночі атакувала Україну керованими авіаракетами. ППО збила їх усі. Бойова робота відбувалася у двох областях.

Біловоди – три обстріли: сім вибухів, ймовірно міномет 120 мм.

Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється.

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