Фонд Сергія Притули разом з monobank та Сергієм Стерненком запустили мегазбір "Нічний кошмар"

Планують зібрати 160 000 000 грн на 1000 приладів нічного бачення за три дні.

Фонд Сергія Притули, Сергій Стерненко і monobank розпочали новий мегазбір на 160 млн грн на 1 000 приладів нічного бачення Armasight PVS-14 Gen-3 для забезпечення Сил Оборони України. Збір триватиме три дні.

PVS-14 мають високу чутливість і роздільну здатність, компактний і легкий дизайн. Покоління Gen-3 приладів нічного бачення дозволяє отримувати чітке яскраве зображення в повній темряві.

"Експорт приладів найсучаснішого покоління Gen.3 суворо обмежений країною-виробником – Сполученими Штатами Америки. Він потребує отримання експортної ліцензії, яку видає Державний Департамент США", – каже засновник фонду, волонтер Сергій Притула.

У тісній взаємодії із Посольством України в США та Військово-Повітряним Аташе з питань оборони, фонд отримав ліцензію на 1 000 приладів за фіксованою ціною.

Фото: Фонд Притули Armasight PVS-14 Gen-3

"Ця оптика дозволить нашим штурмовикам кошмарити ворога навіть глибокої ночі. Не сховається ніхто!”, – зазначив волонтер, блогер Сергій Стерненко.

ПНБ допоможуть нашим військовим виконувати штурмові, розвідувальні, диверсійно-розвідувальні операції вночі. Ці прилади можуть бути використані як монокуляри, а також можуть бути приєднаними до шолома, щоб забезпечити відмінну мобільність та зручність в умовах бойових дій.

“Настав час концентруватися на важливих приладах для військових, як от ПНБ. Хоч це і не звучить так пафосно, як збори рік тому, але практична цінність збору – надвелика”, – додав Олег Гороховський, співвласник monobank.

Долучитися до збору можна: