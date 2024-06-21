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Фонд Сергія Притули разом з monobank та Сергієм Стерненком запустили мегазбір "Нічний кошмар"

Планують зібрати 160 000 000 грн на 1000 приладів нічного бачення за три дні.

Фонд Сергія Притули разом з monobank та Сергієм Стерненком запустили мегазбір "Нічний кошмар"
Armasight PVS-14 Gen-3
Фото: Фонд Притули

Фонд Сергія Притули, Сергій Стерненко і monobank розпочали новий мегазбір на 160 млн грн на 1 000 приладів нічного бачення Armasight PVS-14 Gen-3 для забезпечення Сил Оборони України. Збір триватиме три дні. 

PVS-14 мають високу чутливість і роздільну здатність, компактний і легкий дизайн. Покоління Gen-3 приладів нічного бачення дозволяє отримувати чітке яскраве зображення в повній темряві. 

"Експорт приладів найсучаснішого покоління Gen.3 суворо обмежений країною-виробником – Сполученими Штатами Америки.  Він потребує отримання експортної ліцензії, яку видає Державний Департамент США", – каже засновник фонду, волонтер Сергій Притула.

У тісній взаємодії із Посольством України в США та Військово-Повітряним Аташе з питань оборони, фонд отримав ліцензію на 1 000 приладів за фіксованою ціною.

Armasight PVS-14 Gen-3
Фото: Фонд Притули
Armasight PVS-14 Gen-3

"Ця оптика дозволить нашим штурмовикам кошмарити ворога навіть глибокої ночі. Не сховається ніхто!”, – зазначив волонтер, блогер Сергій Стерненко.

ПНБ допоможуть нашим військовим виконувати штурмові, розвідувальні, диверсійно-розвідувальні операції вночі. Ці прилади можуть бути використані як монокуляри, а також можуть бути приєднаними до шолома, щоб забезпечити відмінну мобільність та зручність в умовах бойових дій. 

“Настав час концентруватися на важливих приладах для військових, як от ПНБ. Хоч це і не звучить так пафосно, як збори рік тому, але практична цінність збору – надвелика”, – додав Олег Гороховський, співвласник monobank.

Долучитися до збору можна: 

  • Банка: https://send.monobank.ua/jar/5jeP2fYaga 
  • PayPal: [email protected]  
  • Інше: https://prytu.la/nichnyy-koshmar  
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