​На Закарпатті до схеми переправки нелегалів залучили підлітків

Неповнолітні мали віддати "клієнтам" човен і показати місце для перетину Тиси.

У Закарпатській області до схеми нелегального перетину кордону чоловіками долучили підлітків.

Про це іноформує ДПСУ.

Прикордонники на Закарпатті зупинили автівку, в якій, окрім водія, перебувало 8 пасажирів. Виявилося, що, скориставшись послугами переправників і заплативши по 8-11 тис. доларів, чоловіки розраховували потрапити до Угорщини.

На березі Тиси на них чекали троє підлітків з гумовим човном. Неповнолітні зізналися, що мали віддати "клієнтам" плавзасіб та показати місце перетину кордону.

"Затриманих притягнуто до адмінвідповідальності, справи скеровано до суду. Правоохоронці вивчають деталі схеми та встановлюють коло причетних до правопорушення осіб" – йдеться у повідомленні ДПСУ.

Правоохоронці затримали жительку Закарпаття, яка намагалася переправити в Угорщину чотирьох чоловіків. Затримана жінка отримала від нелегалів 31 тис. доларів.