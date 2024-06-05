Правоохоронці затримали жительку Закарпаття, яка намагалася переправити в Угорщину чотирьох чоловіків

Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) викрили канал незаконного переправлення осіб через кордон та затримали жінку, яку підозрюють в його організації.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
“У квітні 2024 року жителька Закарпаття намагалася переправити в Угорщину чотирьох чоловіків. За це вона мала отримати від них $ 31 000”, - йдеться у повідомленні.
Прикордонники зазначили, що жінці допомагали двоє спільників – 21-річна дівчина та 23-річний хлопець. Вони підвозили нелегалів у прикордоння.
Організаторці та її помічникам оголошено підозру, їм загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років
- Співробітники СБУ заблокували ще три "схеми для ухилянтів" у Вінницькій та Закарпатській областях. Серез організаторів – посадовець місцевого підрозділу ДПСУ на Вінниччині та місцеві "ділки" із Закарпаття.
- Семеро чоловіків прорвали загороджувальну сітку українсько-румунського кордону на Закарпатті, щоб перетнути рубіж через річку Тису.