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Правоохоронці затримали жительку Закарпаття, яка намагалася переправити в Угорщину чотирьох чоловіків

Затримана жінка отримала від нелегалів 31 тис. доларів.

Правоохоронці затримали жительку Закарпаття, яка намагалася переправити в Угорщину чотирьох чоловіків
Правоохоронці викрили канал незаконного переправлення осіб через кордон т
Фото: Пресслужба ДПСУ

Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) викрили канал незаконного переправлення осіб через кордон та затримали жінку, яку підозрюють в його організації.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“У квітні 2024 року жителька Закарпаття намагалася переправити в Угорщину чотирьох чоловіків. За це вона мала отримати від них $ 31 000”, - йдеться у повідомленні. 

Прикордонники зазначили, що жінці допомагали двоє спільників – 21-річна дівчина та 23-річний хлопець. Вони підвозили нелегалів у прикордоння. 

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