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Мінкульт заявив, що не знав про "темники" в Укрінформі

Керівник міністерства запевнив, що його відомство не втручається у редакційну політику агентства.

Мінкульт заявив, що не знав про "темники" в Укрінформі
Ростислав Карандєєв
Фото: facebook/Тетяна Семенова

Міністерство культури та інформаційної політики не знало про "темники" в Укрінформі.

Таку заяву зробив виконувач обов'язків глави МКІП Ростислав Карандєєв, передає "Інтерфакс-Україна".

Карендєє сказав, що "Україна дотримується стандартів Європейського Союзу в питаннях регулювання діяльності медіа" і що законом "Про медіа" "в Україні заборонена цензура й не допускається втручання в діяльність медіа з боку державних органів". 

Очільник Мінкульту сказав, що відомство не втручається у редакційну політику агентства, хоча воно належить до сфери управління МКІП.

"Я не маю достовірної інформації про те, чи практикували такі підходи за колишнього керівника. Однак я більш ніж упевнений, що з призначенням нового керівника "Укрінформу" Сергія Череватого таких практик не буде", - додав Карандєєв.

Він наголосив, що Мінкульт зацікавлий, аби агентство було для українців джерелом об'єктивної та збалансованої інформації про події в Україні та світі.

  • Нещодавно УП оприлюднила інформацію про те, що колишній керівник Укрінформу, ставленик Офісу Президента Олексій Мацука поширював "темники" у редакції, списки бажаних і небажаних спікерів, а його команда тиснула на частину працівників, аби вони звільнялися з роботи.
  • Про ситуацію в агенції розповіли її працівники, а також джерела видання з ОП.
  • голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що звернеться з цього приводу до Нацради і Генпрокурора.
  • 31 травня Комісія з журналістської етики виключила Мацуку зі свого складу.
  • Згодом кореспондент Укрінформу на Чернігівщині та Черкащині Юрій Стригун, який коментував колегам ситуацію з "темниками", отримав повістку до армії. Очільник Укрінформу Сергій Череватий заявив, що дані по Стригуну подав раніше Мацука.
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