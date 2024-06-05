Мінкульт заявив, що не знав про "темники" в Укрінформі

Міністерство культури та інформаційної політики не знало про "темники" в Укрінформі.
Таку заяву зробив виконувач обов'язків глави МКІП Ростислав Карандєєв, передає "Інтерфакс-Україна".
Карендєє сказав, що "Україна дотримується стандартів Європейського Союзу в питаннях регулювання діяльності медіа" і що законом "Про медіа" "в Україні заборонена цензура й не допускається втручання в діяльність медіа з боку державних органів".
Очільник Мінкульту сказав, що відомство не втручається у редакційну політику агентства, хоча воно належить до сфери управління МКІП.
"Я не маю достовірної інформації про те, чи практикували такі підходи за колишнього керівника. Однак я більш ніж упевнений, що з призначенням нового керівника "Укрінформу" Сергія Череватого таких практик не буде", - додав Карандєєв.
Він наголосив, що Мінкульт зацікавлий, аби агентство було для українців джерелом об'єктивної та збалансованої інформації про події в Україні та світі.
- Нещодавно УП оприлюднила інформацію про те, що колишній керівник Укрінформу, ставленик Офісу Президента Олексій Мацука поширював "темники" у редакції, списки бажаних і небажаних спікерів, а його команда тиснула на частину працівників, аби вони звільнялися з роботи.
- Про ситуацію в агенції розповіли її працівники, а також джерела видання з ОП.
- голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що звернеться з цього приводу до Нацради і Генпрокурора.
- 31 травня Комісія з журналістської етики виключила Мацуку зі свого складу.
- Згодом кореспондент Укрінформу на Чернігівщині та Черкащині Юрій Стригун, який коментував колегам ситуацію з "темниками", отримав повістку до армії. Очільник Укрінформу Сергій Череватий заявив, що дані по Стригуну подав раніше Мацука.