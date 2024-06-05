Мінкульт заявив, що не знав про "темники" в Укрінформі

Керівник міністерства запевнив, що його відомство не втручається у редакційну політику агентства.

Міністерство культури та інформаційної політики не знало про "темники" в Укрінформі.

Таку заяву зробив виконувач обов'язків глави МКІП Ростислав Карандєєв, передає "Інтерфакс-Україна".

Карендєє сказав, що "Україна дотримується стандартів Європейського Союзу в питаннях регулювання діяльності медіа" і що законом "Про медіа" "в Україні заборонена цензура й не допускається втручання в діяльність медіа з боку державних органів".

Очільник Мінкульту сказав, що відомство не втручається у редакційну політику агентства, хоча воно належить до сфери управління МКІП.

"Я не маю достовірної інформації про те, чи практикували такі підходи за колишнього керівника. Однак я більш ніж упевнений, що з призначенням нового керівника "Укрінформу" Сергія Череватого таких практик не буде", - додав Карандєєв.

Він наголосив, що Мінкульт зацікавлий, аби агентство було для українців джерелом об'єктивної та збалансованої інформації про події в Україні та світі.