Російська армія активізувала штурмові дії на Краматорському і Покровському напрямках

З початку доби по всій лінії фронту відбулося 64 бойових зіткнення.

Російська армія не зменшує наступальні дії по всій лінії фронту. Ворог шукає шляхи^ аби витіснити підрозділи ЗСУ із зайнятих позицій. Кількість боєзіткнень збільшилася до 64, – ідеться у зведенні Генштабу.

Не зменшується тиск російських окупантів по всій лінії фронту. Ворог шукає шляхи^ аби потіснити наші підрозділи із зайнятих позицій.

Продовжують активні дії російські окупанти на Сіверському напрямку. Кількість бойових зіткнень тут зросла до шести. Чотири атаки українські захисники відбили, дві – ще тривають біля Верхньокамянського і Роздолівки.

На Краматорському напрямку російські війська продовжують спроби просунутись уперед у районах Калинівки та станції Алебастрова – тривають бойові зіткнення. Загальна кількість їх на напрямку зросла до дев’яти.

Ворог не збавляє темпів на Покровському напрямку. Від початку доби підрозділи Сил оборони відбили вже 12 штурмових дій окупантів. Ще п’ять – тривають. Противник продовжує атаки біля Євгенівки та у чотирьох локаціях в районі села Сокіл.

Ворог і далі атакує на Времівському напрямку. Всі шість боєзіткнень – в районі Урожайного, половина з них продовжуються.

На Придніпровському напрямку російські терористи знову скидають авіабомби – цього разу у райони Токарівки і Дніпровського впало загалом шість КАБів.

На решті напрямків – без особливих змін. Українські воїни вживають необхідних заходів для виснаження наступального потенціалу ворога.