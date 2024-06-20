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Конфісковані на кордоні у Закарпатті деталі до Су-27 передадуть на потреби армії

Коробки із запчастинами виявили серед багажу у пасажирському автобусі, що прямував з Чернівців до Італії.

Конфісковані на кордоні у Закарпатті деталі до Су-27 передадуть на потреби армії
Су-27, фото ілюстративне
Фото: facebook.com/backandalive

На потреби ЗСУ передадуть конфісковані комплектуючі до літаків Су-27. Коробки із запчастинами виявили у березні 2024 року  серед багажу у пасажирському автобусі, що прямував з Чернівців до Італії.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора. 

"Закарпатська обласна прокуратура у співпраці з обласним Управлінням СБУ ініціювали передачу на потреби Збройних Сил України комплектуючих до військових літаків", – зазначили прокурори.

Товари були серед передач, які громадяни відправляли за кордон. Транспортний засіб зупинили на пункті пропуску «Дякове» на кордоні з Румунією.

У межах слідства після вилучення комплектуючих за клопотанням прокуратури суд наклав на них арешт. Ці деталі визнали речовими доказами у кримінальному провадженні за фактом порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю (ч. 1 ст. 333 КК України).

"Водночас із залученням експертів було встановлено, що виявлені деталі є запасними частинами для винищувачів Су-27, які перебувають на озброєнні українських військових", – зазначили в Офісі генпрокурора. 

За рішенням суду водій автобуса повинен сплатити штраф, а комплектуючі до літаків передадуть одній із військових частин Повітряних Сил ЗСУ.

Від початку повномасштабного вторгнення Збройним силам передали конфіскованих на митниці товарів на 507,2 млн грн. Серед них – понад мільйон пачок сигарет, більш як 1300 автомобілів і навіть літак вартістю 4,1 млн грн.

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