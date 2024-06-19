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Передані Сполученими Штатами F-16 будуть розміщені в Україні, – Салліван

Раніше у Повітряних силах ЗСУ заявляли, що частину переданих Україні F-16 триматимуть на закордонних авіабазах.

Передані Сполученими Штатами F-16 будуть розміщені в Україні, – Салліван
Джейк Салліван
Фото: ЕРА/UPG

Радник з національної безпеки президента США Джейкоб Салліван в інтерв'ю PBS заявив, що винищувачі F-16, передані Україні, базуватимуться на українській території, передає Інтерфакс-Україна.

"Планується поставити F-16 в Україну. І двостороння безпекова угода, яку підписали президент (США Джозеф Байден, – ред.) і президент Зеленський, підтвердила це твердження: ми хочемо допомогти Україні отримати цей потенціал. Це має бути потенціал, що базується в Україні", – пояснив Салліван, відповідаючи на запитання про українську пропозицію розмістити винищувачі за межами України.

Як відомо, раніше начальник авіації Командування Повітряних сил Збройних сил України Сергій Голубцов повідомив, що частину переданих Україні F-16 триматимуть на закордонних авіабазах. Це має захистити їх від атак РФ. За його словами, винищувачі за кордоном мають стати резервом Повітряних Сил в разі потреби для заміни несправних літаків.

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