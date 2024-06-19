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Байден анонсував найбільшу програму легалізації мігрантів з часів Обами

500 000 одруженим з американськими громадянами людям нададуть право офіційно працювати.

Байден анонсував найбільшу програму легалізації мігрантів з часів Обами
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден під час виступу у Білому домі заявив про намір своєї адміністрації провести кампанію з легалізації мігрантів, яка дозволить близько півмільйона чоловіків та жінок отримати офіційний дозвіл на роботу в країні.

Як повідомляє BBC, умовами для цього є проживання на території Сполучених Штатів упродовж 10 років та шлюб з американським громадянином. Для таких людей упродовж трьох років буде змога подати документи на оформлення постійного місця проживання. Увесь цей час їм буде надано можливість легально працювати.  

За масштабами охоплення це буде найбільша програма для мігрантів з 2012 року, коли Барак Обама зафіксував юридично право на законне перебування у США тим особам, які потрапили до країни ще у дитячому віці.  

Байден переконаний, що цей крок "має велику підтримку серед американського населення, що б вам не казали інші", натякаючи на негативну реакцію з боку представників Республіканської партії. Опоненти демократа стверджують, що він перевищив свої повноваження і не може ухвалювати подібні рішення без участі Конгресу.

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