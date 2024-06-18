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Парламент Швейцарії розглядає рішення про непрямі поставки зброї в Україну, — ЗМІ

Комісія з питань політики безпеки Нацради Швейцарії хоче змінити закон про експорт зброї, щоб дозволити непрямі поставки в Україну.

Парламент Швейцарії розглядає рішення про непрямі поставки зброї в Україну, — ЗМІ
Фото: EPA

Комітет з питань політики безпеки Національної ради Швейцарії розглядає проєкт, який дозволить непрямий експорт зброї в Україну.

Про це пише видання Blick.

18 червня, у вівторок, комісія з питань політики безпеки Нацради Швейцарії запропонувала внести відповідні поправки до Закону про експорт озброєнь, які дозволять непрямі поставки зброї Україні. 

Голова комітету Зайлер Граф на пресконференції заявила, що більшість членів комітету хочуть внести зміни до чинного закону, який перешкоджає реекспорту зброї в Україну. Так, підтримали пропозицію 10 членів парламентського комітету, стільки ж висловились проти, ще чотири утримались.

Відповідний законопроєкт тепер подадуть на розгляд Національної ради Швейцарії, потім його ще має схвалити верхня палата – Рада кантонів.

У разі схвалення таким країнам, як Німеччина, Данія та Іспанія, у майбутньому дозволять передавати Україні швейцарську зброю.

  • У 2023 році Комісія з політики безпеки Національної ради Швейцарії ухвалила депутатську ініціативу, яка передбачає дозвіл на передачу швейцарської зброї з третіх країн до України.
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