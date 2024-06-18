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Сенат Таїланду схвалив законопроєкт про одностатеві шлюби

Країна стане першою у південно-східній Азії, яка гарантуватиме рівність шлюбів.

Сенат Таїланду схвалив законопроєкт про одностатеві шлюби
Ілюстративне фотто
Фото: Pixabay

У Таїланді законопроєкт про легалізацію одностатевих шлюбів схвалили у Сенаті. Тож країна стане першою у південно-Східній Азії, яка гарантуватиме рівність шлюбів.

Про це пише Bloomberg.

Верхня палата проголосувала на підтримку законопроєкту, який уже був прийнятий Палатою представників у березні. Чотири члени Сенату проголосували проти законопроєкту, вісім утрималися.

Законопроєкт про рівність шлюбу технічно є поправкою до Цивільного та Господарського кодексу країни. Закон набуде чинності через 120 днів після його публікації в Королівській газеті після королівського схвалення.

Коли зміни набудуть чинності, Таїланд визнає реєстрацію шлюбу одностатевих партнерів віком від 18 років, а також їхні права на спадщину, податкові пільги та усиновлення дітей.

Таїланд стане третьою країною Азії, де визнають одностатеві шлюби, після Тайваню та Непалу, і увійде до числа близько 40 держав світу, які гарантують рівні шлюбні права.

ЛГБТ-активісти в Таїланді більше десяти років боролися за такі ж права на шлюб, як і гетеросексуальні пари. Хоча з 2015 року закони Таїланду захищають ЛГБТК-людей від більшості видів дискримінації, спроби офіційно закріпити права на шлюб гальмувалися. 

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