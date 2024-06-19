Детальний гайд по медсистемі 2024: хто на що має право безоплатно, як це отримати, у яких приватників що безкоштовне
Детальний гайд по медсистемі 2024: хто на що має право безоплатно, як це отримати, у яких приватників що безкоштовне
Українець, який переконував Джонсона схвалити допомогу Україні: "Ми говорили однією мовою: як віряни з вірянином"
Українець, який переконував Джонсона схвалити допомогу Україні: "Ми говорили однією мовою: як віряни з вірянином"
Павло Маков: «Доводити світу свою культурну ідентичність треба не лише через Примаченко, а й через сучасників»
Павло Маков: «Доводити світу свою культурну ідентичність треба не лише через Примаченко, а й через сучасників»
У додатку "Резерв+" став доступним електронний військово-обліковий документ
У додатку "Резерв+" став доступним електронний військово-обліковий документ
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
Російські шпигуни по сусідству
Російські шпигуни по сусідству
Економічне бронювання: не відкупитися, а врятувати бізнес
Економічне бронювання: не відкупитися, а врятувати бізнес
Агентство і відновлення. Хто винен у провалі проєктів відбудови
Агентство і відновлення. Хто винен у провалі проєктів відбудови
ГоловнаСвіт

Україна відновлює поромне сполучення з Грузією – із Чорноморська до Батумі

Перший рейс заплановано на 2 липня.

Україна відновлює поромне сполучення Чорноморськ – Батумі, яке було зупинено на початку повномасштабного вторгнення росіян. 

Розклад рейсів опублікований на сайті компанії.

Перший рейс із Чорноморська заплановано на 2 липня. Час у дорозі складе близько 60 годин.

Зазначається, що на маршруті курсуватиме автомобільно-залізничний пасажирський пором Kaunas, побудований у 1989 році в Німеччині.

Раніше, 28 травня, Адміністрація морпортів України також повідомила, що домовляється про поновлення поромних перевезень із Баку до України.

Як повідомлялося, росіяни за два роки повномасштабної війни зруйнували більше 200 портових об'єктів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies