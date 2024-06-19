Україна відновлює поромне сполучення з Грузією – із Чорноморська до Батумі

Перший рейс заплановано на 2 липня.

Україна відновлює поромне сполучення Чорноморськ – Батумі, яке було зупинено на початку повномасштабного вторгнення росіян.

Розклад рейсів опублікований на сайті компанії.

Перший рейс із Чорноморська заплановано на 2 липня. Час у дорозі складе близько 60 годин.

Зазначається, що на маршруті курсуватиме автомобільно-залізничний пасажирський пором Kaunas, побудований у 1989 році в Німеччині.

Раніше, 28 травня, Адміністрація морпортів України також повідомила, що домовляється про поновлення поромних перевезень із Баку до України.

Як повідомлялося, росіяни за два роки повномасштабної війни зруйнували більше 200 портових об'єктів.