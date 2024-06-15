Порти Великої Одеси і Дунаю забезпечують 87% агроекспорту

Наразі портових потужностей вистачає, щоб покрити всю потребу в українському експорту.

Одеські порти забезпечують 87% агроекспорту. Портових потужностей вистачає, щоб покрити всю потребу в експорті.

Про це розповів в.о. міністра агрополітики та продовольства України Тарас Висоцький під час Black Sea Security Forum, пише Суспільне.

За словами в.о. міністра, 75% агроекспорту припадає на порти Великої Одеси — Чорноморськ, Південний та Одеський. Ще 12% — на порти, які розташовані на річці Дунай.

"Ця цифра стосовно портів Великої Одеси зросла в рази. Якщо говоримо про дунайські порти, то минулого року вони активно працювали, зараз їхня частка трішки знизилась", — уточнив міністр.

Тарас Висоцький додав, що наразі дефіциту портових потужностей немає і вони дозволяють покрити всю потребу в експорті, однак через окупацію 20% українських територій, об'єми виробництва відповідно менші.

За словами голова Одеської ОВА Олега Кіпера, через одеські порти експортували 46 мільйонів тонн продукції, серед якої і агропродукція. Це, за його словами, на 70% більше, ніж минулого року.