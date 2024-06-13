Нацбанк знову знизив облікову ставку

Цього разу НБУ знизив облікову ставку з 13,5% до 13%.

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 13,5% до 13% із 14 червня 2024 року, повідомляє пресслужба НБУ.

Ураховуючи все ще стримані показники інфляції, триваюче поліпшення інфляційних очікувань та баланс ризиків для подальшої інфляційної динаміки, Національний банк продовжує цикл пом’якшення процентної політики, щоб підтримати відновлення економіки.

Після тривалого періоду зниження інфляція залишилася незмінною у квітні та лише незначно зросла в травні – до 3,3% у річному вимірі. Такі темпи зростання споживчих цін були нижчими, ніж очікував НБУ.

Як і раніше, відхилення від прогнозу передусім зумовлено стрімким здешевленням сирих продуктів харчування завдяки сприятливим погодним умовам, ефектам високих минулорічних врожаїв і переорієнтації окремих виробників на внутрішній ринок.

Проте фундаментальний інфляційний тиск відповідав квітневому прогнозу НБУ – базова інфляція становила 4,4%, залишаючись у межах цільового коридору вже більш ніж пів року.

НБУ очікує помірного пришвидшення інфляції в наступні місяці та її вихід за межі цільового діапазону до кінця року. Така цінова динаміка визначатиметься передусім збереженням тиску на витрати бізнесу в умовах війни, вірогідно, дещо нижчими врожаями після минулорічних рекордів, перенесенням на ціни зростання заробітних плат відносно високими темпами, а також підвищенням тарифів на електроенергію.

Збереження міжнародної фінансової підтримки та заходи з посилення стійкості державних фінансів забезпечують необхідний фундамент для підтримання макрофінансової стабільності.

Бюджетні потреби в травні – першій половині червня значною мірою фінансувалися за рахунок коштів, отриманих від міжнародних партнерів у попередні місяці. Водночас у найближчі тижні очікується активізація надходжень зовнішньої допомоги. Зокрема, уже досягнуто угоди на рівні персоналу за четвертим переглядом програми розширеного фінансування, тож у поточному місяці очікується надходження 2,2 млрд дол. США від МВФ додатково до 1,9 млрд євро від ЄС.