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У Раді зареєстрували законопроєкт про “економічне бронювання”

Законопроєкт має на меті зберегти для економіки критично важливих спеціалістів. 

У Раді зареєстрували законопроєкт про “економічне бронювання”
Фото: rada.gov.ua

У Верховні Раді зареєстрували законопроєкт про “економічне бронювання” (законопроєкт 11331 «Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки»). Про це повідомив нардеп, голова комітету Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха, який є одним із авторів законопроєкту.

“У законі ми заклали концепцію «економічного бронювання», яка дозволить зберегти для економіки важкозамінних спеціалістів”, – повідомив Наталуха.

За його словами, концепція має працювати наступним чином:

  • Кожен субʼєкт господарювання, який сплачує підвищений військовий збір у 20 000 грн на місяць за працівника — має можливість його забронювати.
  • Сплата підвищеного збору відбувається не працівником, а самим бізнесом. Він сам визначає, хто для нього найбільш критичний і підтверджує це відповідними податками.
  • Бронювання поширюється на кожен субʼєкт господарювання, що нівелює проблему, наприклад, з неможливістю броні для представництв міжнародних компаній чи ФОПів. Останні можуть забронюватися, якщо підтвердять реальне ведення діяльності протягом останнього року.
  • Відсоткову межу заброньованих та процедуру визначатиме Кабмін. Механіка сплати підвищеного військового збору окреслена у повʼязаному законопроєкті № 11332 “щодо особливостей сплати воєнного збору за бронювання військовозобов’язаних”.

Наталуха зазначає, що ці законопроєкти — результати піврічної роботи величезної команди людей, яка невпинно 24/7 проводили консультації, моделювали різні сценарії та вели діалог, як з урядовцями, так і з бізнесом.

Також він повідомив, що скоро нардепи подадуть два альтернативних законопроєкти, що будуть включати:

  • модель із бронюванням за рівнем зарплати у понад 35 тис грн, 
  • також змішану модель — 35 тис грн зарплати для найманого працівника, 20 тис грн військового збору для ФОП.
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