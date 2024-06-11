ППО ворога не перехопила жодну ракету: Сили оборони України уразили зенітні ракетні комплекси в Криму
ППО ворога не перехопила жодну ракету: Сили оборони України уразили зенітні ракетні комплекси в Криму
Директор Театру Франка Євген Нищук отримав повістку на вересень
Директор Театру Франка Євген Нищук отримав повістку на вересень
ZN.UA: Мустафи Найєма не буде на форумі відновлення у Німеччині через "внутрішньополітичні суперечки"
ZN.UA: Мустафи Найєма не буде на форумі відновлення у Німеччині через "внутрішньополітичні суперечки"
Вибори до Європарламенту: екзит-поли свідчать про лідирування "правих"
Вибори до Європарламенту: екзит-поли свідчать про лідирування "правих"
Стає все жаркіше: як вижити у спеку без кондиціонерів і чому тут треба штурхати владу своїх міст
Стає все жаркіше: як вижити у спеку без кондиціонерів і чому тут треба штурхати владу своїх міст
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
У Закарпатській області вантажівка прорвала кордон: угорці затримали 32 українців
У Закарпатській області вантажівка прорвала кордон: угорці затримали 32 українців
Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
На Харківському напрямку загинув командир батальйону ОУН Микола Коханівський
На Харківському напрямку загинув командир батальйону ОУН Микола Коханівський
ГоловнаЕкономікаДержава

Україна отримає від Італії 140 мільйонів євро на відновлення інфраструктури

Гроші нададуть на відновлення залізниці, сільського господарства, сфери охорони здоров’я, розмінування й інше.

Україна отримає від Італії 140 мільйонів євро на відновлення інфраструктури
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на полях конференції
Фото: EPA/UPG

Уряд Італії готує пакет економічної допомоги Україні для відновлення інфраструктури на суму 140 мільйонів євро.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр - міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні на Конференції з відновлення України в Берліні, пише "Укрінформ".

За словами Таяні, кошти спрямують на відновлення залізниці, сільського господарства, сфери охорони здоров’я, розмінування й інше.

Також на конференції в Берліні планується підписати меморандуми між українською та італійською сторонами стосовно згаданих сфер. Італійський міністр додав, що уряд його країни заохочує компанії долучатись до відбудови України, а ті, в свою чергу, готові інвестувати в Україну. 

"Ми готові бути рівноправним партнером України і прагнемо, щоб Україна стала рівноправним партнером Європейського Союзу й частиною внутрішнього ринку ЄС", – зазначив дипломат. 

Окремо Таяні відмітив участь Італії у відбудові культурних об’єктів в Україні. Зокрема, він згадав, що Італії дуже важливо відбудувати Спасо-Преображенський кафедральний собор в Одесі, тому що він є спадщиною ЮНЕСКО. 

  • Крім Італії, фінансову допомогу Україн також виділить Банк розвитку Ради Європи. На полях Міжнародної конференції з питань відновлення України (URC2024) міністр фінансів України Сергій Марченко та керівник Банку розвитку Ради Європи Карло Монтічеллі підписали Угоду щодо надання Україні позики обсягом 100 млн євро в рамках проєкту "НОМЕ. Компенсація за знищене житло". 
  • Декілька днів перед цим Естонія виділила ще 400 тисяч євро у Фонд підтримки енергетики України.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies