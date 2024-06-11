Україна отримає від Італії 140 мільйонів євро на відновлення інфраструктури

Гроші нададуть на відновлення залізниці, сільського господарства, сфери охорони здоров’я, розмінування й інше.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на полях конференції

Уряд Італії готує пакет економічної допомоги Україні для відновлення інфраструктури на суму 140 мільйонів євро.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр - міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні на Конференції з відновлення України в Берліні, пише "Укрінформ".

За словами Таяні, кошти спрямують на відновлення залізниці, сільського господарства, сфери охорони здоров’я, розмінування й інше.

Також на конференції в Берліні планується підписати меморандуми між українською та італійською сторонами стосовно згаданих сфер. Італійський міністр додав, що уряд його країни заохочує компанії долучатись до відбудови України, а ті, в свою чергу, готові інвестувати в Україну.

"Ми готові бути рівноправним партнером України і прагнемо, щоб Україна стала рівноправним партнером Європейського Союзу й частиною внутрішнього ринку ЄС", – зазначив дипломат.

Окремо Таяні відмітив участь Італії у відбудові культурних об’єктів в Україні. Зокрема, він згадав, що Італії дуже важливо відбудувати Спасо-Преображенський кафедральний собор в Одесі, тому що він є спадщиною ЮНЕСКО.