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За перші 5 місяців 2024 року 343 українці були визнані банкрутами

Це у 2,2 рази більше, ніж минулого року.

За перші 5 місяців 2024 року 343 українці були визнані банкрутами
Фото: /unba.org.ua

За даними Верховного суду, за перші 5 місяців 2024 року 343 українців подали на банкрутство. Це у 2,2 рази більше, ніж минулого року. Загалом за останні 5 років в Україні відкрилось майже 2 тисячі справ про банкрутство людей.

Про це свідчать дані Оpendatabot.ua.

За весь минулий рік цей статус набули 575 людини.

Найменше справ про банкрутство людей було відкрито у 2019 році. Це був перший рік, коли закон дозволив громадянам визнавати себе неплатоспроможними через суд. Тоді було відкрито 22 справи. Відтоді кількість людей, які хотіли визнати себе неплатоспроможними, постійно зростала: у 8,3 рази за 2020 рік та у 2,7 рази за 2021 рік.

Загалом за весь час було відкрито 1 993 справи про банкрутство українців. Кожен другий банкрут - у віці від 25 до 45 років: 58% або понад 1,1 тис. Третина банкрутів старша за 45 років - 38,3% або 764 людини. Найменше банкрутів серед молоді до 25 років - лише 3,7%.

Гендерний розподіл виявився майже рівноцінним. 54% усіх банкрутів - чоловіки, а 46% - жінки.

  • Верховна Рада дозволила фізичним особам набувати статус банкрута ще у жовтні 2018 року. Повноцінно процедура запрацювала в 2019 році. З того часу людина, яка потрапила у скрутне матеріальне становище, може ініціювати своє банкрутство і, пройшовши всю процедуру, звільнитися від боргів.
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