Польські страйкарі заблокували пасажирський потяг "Київ – Хелм"
Польські страйкарі заблокували пасажирський потяг "Київ – Хелм"
ЗСУ перевіряють обставини загибелі та імена бійців, яких розстріляли росіяни на околиці Авдіївки
ЗСУ перевіряють обставини загибелі та імена бійців, яких розстріляли росіяни на околиці Авдіївки
19-й Рамштайн. Звірка годинників
19-й Рамштайн. Звірка годинників
Син Андрія Шевченка офіційно потрапив до списку українських збірників
Син Андрія Шевченка офіційно потрапив до списку українських збірників
​Авдіївка. Ми йдемо
​Авдіївка. Ми йдемо
Ще п’ять підприємств Укроборонпрому корпоратизували
Ще п’ять підприємств Укроборонпрому корпоратизували
ГУР підтвердило факт смерті російського пілота, який перегнав гелікоптер Мі-8 в Україну
ГУР підтвердило факт смерті російського пілота, який перегнав гелікоптер Мі-8 в Україну
Іван Уривський: «Я мрію, щоб наші театри запрошували в Європу поставити “Гамлета”, а не тільки виставу про війну»
Іван Уривський: «Я мрію, щоб наші театри запрошували в Європу поставити “Гамлета”, а не тільки виставу про війну»
Або ми починаємо рити, або …
Або ми починаємо рити, або …
ГоловнаЕкономікаДержава

​Насосний завод дочки ексміністра оборони Лебедєва можуть визнати банкрутом. Його власниця в розшуку

Провадження відкрили 19 лютого. Заявник – торгова фірма "Атес Тікарет" з Івано-Франківська.

​Насосний завод дочки ексміністра оборони Лебедєва можуть визнати банкрутом. Його власниця в розшуку
Фото: /unba.org.ua

Господарський суд Сумської області відкрив провадження про банкрутство ПрАТ "Свеський насосний завод", що належить Альоні Лебедєвій - доньці колишнього міністра оборони Павла Лебедєва, яка з 2022 року перебуває в розшуку.

Про це повідомляє LIGA.net.

На сайті Верховного суду зазначається, що провадження про банкрутство відкрили 19 лютого. Заявник – торгова фірма "Атес Тікарет" з Івано-Франківська.

Альоні Лебедєвій у листопаді 2022 року повідомили про підозру за статтею "фінансування російської агресії". Слідство вважає, що її підприємства постачали товари та обладнання для оборонно-промислового комплексу Росії.

Пресслужба Aurum Group, до складу якого входить Свеський насосний завод, казала, що підприємства групи сплачують усі податки до бюджету та системно допомагають Збройним Силам України. 

Водночас батько Лебедєвої, за інформацією прокуратури, живе в тимчасово окупованому Криму. Він теж у розшуку і заочно заарештований. За даними СБУ, Павло Лебедєв мав увійти до маріонеткового "уряду" в разі успіху повномасштабної російської агресії.

  • Підприємство створене в 1870 році для виробництва насосів. Свою сучасну історію веде з 1994 року, коли його приватизували й перетворили на акціонерне товариство.
  • У 2019 році стало відомо, що Свеський насосний завод, який належить Лебедєвій, продавав свою продукцію Росії для Казанського, Тамбовського та Пермського порохових заводів. Крім того, за даними дурналістів "Схем", активи Лебедєва після втечі не потрапили під санкції. У РНБО журналістам пояснили це тим, що таких пропозицій там не отримували.
  • Після початку повномасштабного вторгнення Свеський завод майже зупинив діяльність.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies