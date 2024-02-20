​Насосний завод дочки ексміністра оборони Лебедєва можуть визнати банкрутом. Його власниця в розшуку

Господарський суд Сумської області відкрив провадження про банкрутство ПрАТ "Свеський насосний завод", що належить Альоні Лебедєвій - доньці колишнього міністра оборони Павла Лебедєва, яка з 2022 року перебуває в розшуку.

Про це повідомляє LIGA.net.

На сайті Верховного суду зазначається, що провадження про банкрутство відкрили 19 лютого. Заявник – торгова фірма "Атес Тікарет" з Івано-Франківська.

Альоні Лебедєвій у листопаді 2022 року повідомили про підозру за статтею "фінансування російської агресії". Слідство вважає, що її підприємства постачали товари та обладнання для оборонно-промислового комплексу Росії.

Пресслужба Aurum Group, до складу якого входить Свеський насосний завод, казала, що підприємства групи сплачують усі податки до бюджету та системно допомагають Збройним Силам України.

Водночас батько Лебедєвої, за інформацією прокуратури, живе в тимчасово окупованому Криму. Він теж у розшуку і заочно заарештований. За даними СБУ, Павло Лебедєв мав увійти до маріонеткового "уряду" в разі успіху повномасштабної російської агресії.