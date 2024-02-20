​Насосний завод дочки ексміністра оборони Лебедєва можуть визнати банкрутом. Його власниця в розшуку

Господарський суд Сумської області відкрив провадження про банкрутство ПрАТ "Свеський насосний завод", що належить Альоні Лебедєвій - доньці колишнього міністра оборони Павла Лебедєва, яка з 2022 року перебуває в розшуку.
Про це повідомляє LIGA.net.
На сайті Верховного суду зазначається, що провадження про банкрутство відкрили 19 лютого. Заявник – торгова фірма "Атес Тікарет" з Івано-Франківська.
Альоні Лебедєвій у листопаді 2022 року повідомили про підозру за статтею "фінансування російської агресії". Слідство вважає, що її підприємства постачали товари та обладнання для оборонно-промислового комплексу Росії.
Пресслужба Aurum Group, до складу якого входить Свеський насосний завод, казала, що підприємства групи сплачують усі податки до бюджету та системно допомагають Збройним Силам України.
Водночас батько Лебедєвої, за інформацією прокуратури, живе в тимчасово окупованому Криму. Він теж у розшуку і заочно заарештований. За даними СБУ, Павло Лебедєв мав увійти до маріонеткового "уряду" в разі успіху повномасштабної російської агресії.
- Підприємство створене в 1870 році для виробництва насосів. Свою сучасну історію веде з 1994 року, коли його приватизували й перетворили на акціонерне товариство.
- У 2019 році стало відомо, що Свеський насосний завод, який належить Лебедєвій, продавав свою продукцію Росії для Казанського, Тамбовського та Пермського порохових заводів. Крім того, за даними дурналістів "Схем", активи Лебедєва після втечі не потрапили під санкції. У РНБО журналістам пояснили це тим, що таких пропозицій там не отримували.
- Після початку повномасштабного вторгнення Свеський завод майже зупинив діяльність.