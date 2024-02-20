Уполовину менше, ніж узимку 2023-го: ціни на газ у Європі опустилися до літнього рівня

Цьому сприяли декілька факторів: зниження попиту на природний газ, тепла зима й популярність альтернативних джерел.

Європейський еталонний показник ціни на газ TTF у лютому суттєво подешевшав – він опустився нижче від 25 євро за мегават-годину. Попереднього разу така вартість була влітку, пише Euronews.

Нинішня ціна на понад 50% менша, ніж була рік тому. Це відображає ширшу тенденцію, спричинену поєднанням кліматичних й економічних факторів, зокрема, дуже теплу зиму й помітне зниження попиту на газ.

Згідно з даними Gas Infrastructure Europe (GIE), рівень запасу природного газу в Європі досяг нових п’ятирічних сезонних максимумів: запаси газу в ЄС становлять 65,9%, Німеччині – 71,56%, Італії – 60,3% і Франції – 51,3%.

Глобальний спад виробничої діяльності з 2022-го суттєво вплинув на промисловий попит на газ, особливо в Європі.

Також на вартості природного газу позначилися відновлювані джерела енергетики й атомна генерація.