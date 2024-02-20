​Мінфін презентував Матрицю Реформ, вона передбачає реструктуризацію та переатестацію в СБУ

Під час засідання Керівного комітету міжвідомчої Координаційної платформи донорів України міністр фінансів Сергій Марченко презентував Матрицю Реформ, яку уряд підготував у співпраці зі Світовим банком.
Про це повідомила пресслужба Мінфіну.
Матриця Реформ містить огляд умов і рекомендацій міжнародних партнерів у ключових секторах та слугуватиме аналітичним інструментом для ефективного впровадження і моніторингу виконання всіх запланованих заходів.
"На поточний рік ми маємо амбітний план реформ. Матриця включає близько 230 умов та рекомендацій для України, які було визначено у співпраці з міжнародними партнерами. Більше половини є унікальними, тоді як 45% дублюються в тій чи іншій формі", – зазначив Марченко.
Міністр додав, що наразі є необхідність подальшої пріоритезації і структуризації реформ у межах роботи Платформи. Він зазначив, що Матриця реформ є "живим" інструментом, який буде коригуватися відповідно до домовленостей з партнерами, зокрема у межах Плану Ukraine Facility, рекомендацій США тощо.
Зокрема, Матриця реформ передбачає обмеження повноважень Служби безпеки України функціоналом контррозвідки, кібербезпеки, боротьби з тероризмом, а також – створення дисциплінарного комітету та посилення парламентського і цивільного контролю за роботою української спецслужби.
Крім цього, Матриця реформ передбачає завершення етичної та професійної атестації тих, хто буде прийнятий на службу в СБУ.
"Створити дисциплінарний комітет, що заслуговує на довіру, й замінити співробітників, які не відповідають етичним і професійним стандартам", – наголошується також у документі.
Крім того, необхідно посилити парламентський і цивільний контроль над СБУ, а також структурувати процес проведення законного прослуховування з наданням права іншим відомствам здійснювати санкціоноване перехоплення інформації окремо від СБУ.
Очікуваний результат реформ, згідно з документом, має полягати в ухваленні законодавства, що відповідає функціоналу СБУ, створенні дисциплінарного комітету, запуску атестацій і переатестацій співробітників спецслужби, а також у чинному законодавстві та механізмах контролю за діяльністю СБУ.
Ознайомитися з презентацією Матриці Реформ (англійською мовою) можна за посиланням.
- У грудні минулого року прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що уряд спільно з партнерами готує матрицю реформ, яка охопить усі сфери.
- На початку цього року група послів G7 з підтримки України озвучила свої пріоритети на 2024 рік. Це - реформи силових структур і боротьба з корупцією.
- Як відомо, в 2021 році Верховна рада схвалила за основу закон президента Володимира Зеленського про реформу СБУ. Він передбачає зміни до 26 законів та кодексів, які, зокрема, дають можливість звільнити СБУ від непритаманних для цієї служби функцій. Так, серед іншого, ліквідовуються спецпідрозділи СБУ по боротьбі із корупцією та організованою злочинністю.
- У серпні 2019 року тодішній голова СБУ Іван Баканов заявляв, що в рамках реформи СБУ заплановано скоротити кількість її співробітників. При цьому решті піднімуть зарплати. Також після реформи введуть систему спецзвань. При цьому Баканов говорив, що на реформу СБУ впливали "ворожі спецслужби".