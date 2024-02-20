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​Мінфін презентував Матрицю Реформ, вона передбачає реструктуризацію та переатестацію в СБУ

Документ підготував уряд у співпраці зі Світовим банком.

​Мінфін презентував Матрицю Реформ, вона передбачає реструктуризацію та переатестацію в СБУ
Фото: Макс Левин

Під час засідання Керівного комітету міжвідомчої Координаційної платформи донорів України міністр фінансів Сергій Марченко презентував Матрицю Реформ, яку уряд підготував у співпраці зі Світовим банком.

Про це повідомила пресслужба Мінфіну.

Матриця Реформ містить огляд умов і рекомендацій міжнародних партнерів у ключових секторах та слугуватиме аналітичним інструментом для ефективного впровадження і моніторингу виконання всіх запланованих заходів.

"На поточний рік ми маємо амбітний план реформ. Матриця включає близько 230 умов та рекомендацій для України, які було визначено у співпраці з міжнародними партнерами. Більше половини є унікальними, тоді як 45% дублюються в тій чи іншій формі", – зазначив Марченко.

Міністр додав, що наразі є необхідність подальшої пріоритезації і структуризації реформ у межах роботи Платформи. Він зазначив, що Матриця реформ є "живим" інструментом, який буде коригуватися відповідно до домовленостей з партнерами, зокрема у межах Плану Ukraine Facility, рекомендацій США тощо.

Зокрема, Матриця реформ передбачає обмеження повноважень Служби безпеки України функціоналом контррозвідки, кібербезпеки, боротьби з тероризмом, а також – створення дисциплінарного комітету та посилення парламентського і цивільного контролю за роботою української спецслужби.

Крім цього, Матриця реформ передбачає завершення етичної та професійної атестації тих, хто буде прийнятий на службу в СБУ.

"Створити дисциплінарний комітет, що заслуговує на довіру, й замінити співробітників, які не відповідають етичним і професійним стандартам", – наголошується також у документі.

Крім того, необхідно посилити парламентський і цивільний контроль над СБУ, а також структурувати процес проведення законного прослуховування з наданням права іншим відомствам здійснювати санкціоноване перехоплення інформації окремо від СБУ.

Очікуваний результат реформ, згідно з документом, має полягати в ухваленні законодавства, що відповідає функціоналу СБУ, створенні дисциплінарного комітету, запуску атестацій і переатестацій співробітників спецслужби, а також у чинному законодавстві та механізмах контролю за діяльністю СБУ.

Ознайомитися з презентацією Матриці Реформ (англійською мовою) можна за посиланням.

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