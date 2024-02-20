Київському блогеру-"політексперту", який поширював фейки про війну, "світить" 8 років тюрми

"Блогер" ще до повномасштабного вторгнення був постійним гостем каналів Медведчука, де поширював прокремлівські наритиви

Повідомили про підозру київському блогеру, який, позиціонуючи себе "політекспертом", поширював фейки про війну в Україні, заперечував збройну агресію Росії та намагався дискредитувати командування Сил оборони на користь країни-агресора.

Про це повідомила Служба безпеки України.

За її даними, "блогер" розповсюджував дезінформацію про суспільно-політичну ситуацію в Україні і таким чином намагався кинути тінь на міжнародний імідж нашої держави.

Для "розгону" фейків псевдоексперт використовував власний ютуб-канал та сторінки в популярних соцмережах. Дописи та відеокоментарі блогера активно "підхоплювали" основні російські телеканали та інтернет-видання, які створювали на їхній основі постановочні сюжети та провокаційні публікації.

Загальна аудиторія цих медіа-майданчиків становила понад пів мільйона користувачів.

"Крім того пропагандисти країни-агресора запрошували його до участі в телеефірах ворожих інформресурсів, зокрема на канал «звезда»", який належить міноборони рф", – йдеться у повідомленні СБУ.

Також фігурант ще до початку повномасштабного вторгнення Росії був постійним учасником токшоу на телеканалах Медведчука, де нав’язував аудиторії прокремлівські наративи щодо внутрішньої обстановки в Україні та зовнішнього курсу нашої держави.

Під час обшуків у помешканні проросійського блогера виявлено комп’ютери та мобільні телефони із доказами його підривної діяльності.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників). Вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Зловмиснику загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна.