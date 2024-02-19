15 років за ґратами проведе російський інформатор, який наводив російські С-300 на Краматорськ

15 років за зраду отримав житель Краматорська

Реальний термін ув’язнення отримав 25-річний мешканець Краматорська, який 14 березня 2023 року навів ворожі С-300 на житлові будинки у місті. Тоді від удару загинула людина, 10 осіб постраждали.

"Також зловмисник збирав розвіддані про місця тимчасового базування підрозділів ЗСУ, які залучені до боїв під Авдіївкою та Бахмутом", – йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

Співробітники СБУ затримали російського інформатора у травні 2023 року "на гарячому", коли він здійснював дорозвідку поблизу одного з військових об’єктів у прифронтовому районі.

Як встановило слідство, зрадника завербувала російська спецслужба навесні минулого року. Подальша комунікація між ним та його російським куратором відбувалась через популярний месенджер.

"В анонімному чаті інформатор «звітував» до фсб у вигляді фото українських об’єктів з їхнім детальним описом та електронними координатами", – повідомили в СБУ.

У Офісі генпрокурора додали, що для збору необхідних ворогу даних краматорчанин попросив свого друга фіксувати інформацію про рух техніки та місця дислокації підрозділів українських захисників на території міста. Отримані від знайомого координати засуджений відправляв куратору та просив "не промазувати" по позиціям ЗСУ.

Фото: СБУ Зрадник здавав позиції ЗСУ У Краматорську

Фото: СБУ Зрадник наводив ракети на Краматорськ

Суд визнав зловмисника винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (надання збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти ЗСУ).

Зраднику призначили 15 років тюрми. На суді він своєї вини не визнав.