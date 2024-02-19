У Будапешті відбувся масштабний мітинг проти уряду Орбана
У Будапешті відбувся масштабний мітинг проти уряду Орбана
«Голодні ігри-2025». До чого готуватися невеликим групам волонтерів і військовим, які збирають кошти
«Голодні ігри-2025». До чого готуватися невеликим групам волонтерів і військовим, які збирають кошти
Російські окупанти розстріляли двох українських полонених
Російські окупанти розстріляли двох українських полонених
Данія вирішила передати Україні всю свою артилерію — Фредеріксен
Данія вирішила передати Україні всю свою артилерію — Фредеріксен
У Львові стався вибух на промисловому об'єкті — ОВА
У Львові стався вибух на промисловому об'єкті — ОВА
​Авдіївка. Ми йдемо
​Авдіївка. Ми йдемо
Фермери з Європи хочуть повністю заблокувати українсько-польський кордон
Фермери з Європи хочуть повністю заблокувати українсько-польський кордон
ЗСУ перевіряють обставини загибелі та імена бійців, яких розстріляли росіяни на околиці Авдіївки
ЗСУ перевіряють обставини загибелі та імена бійців, яких розстріляли росіяни на околиці Авдіївки
Деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон під час виходу наших підрозділів з Авдіївки, – Тарнавський
Деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон під час виходу наших підрозділів з Авдіївки, – Тарнавський
ГоловнаСуспільствоЖиття

15 років за ґратами проведе російський інформатор, який наводив російські С-300 на Краматорськ

Зрадником виявився 25-річний місцевий мешканець.

15 років за ґратами проведе російський інформатор, який наводив російські С-300 на Краматорськ
15 років за зраду отримав житель Краматорська
Фото: СБУ

Реальний термін ув’язнення отримав 25-річний мешканець Краматорська, який 14 березня 2023 року навів ворожі С-300 на житлові будинки у місті. Тоді від удару загинула людина, 10 осіб постраждали.

"Також зловмисник збирав розвіддані про місця тимчасового базування підрозділів ЗСУ, які залучені до боїв під Авдіївкою та Бахмутом", – йдеться у повідомленні пресслужби СБУ. 

Співробітники СБУ затримали російського інформатора у травні 2023 року "на гарячому", коли він здійснював дорозвідку поблизу одного з військових об’єктів у прифронтовому районі.

Як встановило слідство, зрадника завербувала російська спецслужба навесні минулого року. Подальша комунікація між ним та його російським куратором відбувалась через популярний месенджер.

"В анонімному чаті інформатор «звітував» до фсб у вигляді фото українських об’єктів з їхнім детальним описом та електронними координатами", – повідомили в СБУ. 

У Офісі генпрокурора додали, що для збору необхідних ворогу даних краматорчанин попросив свого друга фіксувати інформацію про рух техніки та місця дислокації підрозділів українських захисників на території міста. Отримані від знайомого координати засуджений відправляв куратору та просив "не промазувати" по позиціям ЗСУ. 

Зрадник здавав позиції ЗСУ У Краматорську
Фото: СБУ
Зрадник здавав позиції ЗСУ У Краматорську
Зрадник наводив ракети на Краматорськ
Фото: СБУ
Зрадник наводив ракети на Краматорськ

Суд визнав зловмисника винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (надання збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти ЗСУ). 

Зраднику призначили 15 років тюрми. На суді він своєї вини не визнав. 

  • На Черкащині агент ГРУ готував ракетний удар по залізниці та військових шпиталях.  Також окупанти сподівались отримати від свого агента точні координати складів із озброєнням та боєприпасами українських військ. Крім того ворога цікавили локації військових шпиталів, де проходять лікування поранені воїни Сил оборони. Зрадником виявився 45-річний уродженець Луганщини, який у квітні 2022 року переїхав на Черкащину як переселенець.
  • У Києві затримали чоловіка за підозрою у “злитті” ворогу інформації щодо оборони столиці на початку вторгнення. Пін збирав розвіддані для рашистів, а коли зрозумів, що вони не зможуть захопити столицю України, – «заліг на дно» і намагався уникнути правосуддя.  Йому загрожує довічне ув’язнення.
  • На Кіровоградщині затримали агента РФ, який у власному гаражі облаштував "пункт спостереження" за ешелонами ЗСУ. Окупанти обіцяли своєму поплічнику "евакуацію" на територію Росії.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies