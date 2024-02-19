15 років за ґратами проведе російський інформатор, який наводив російські С-300 на Краматорськ

Реальний термін ув’язнення отримав 25-річний мешканець Краматорська, який 14 березня 2023 року навів ворожі С-300 на житлові будинки у місті. Тоді від удару загинула людина, 10 осіб постраждали.
"Також зловмисник збирав розвіддані про місця тимчасового базування підрозділів ЗСУ, які залучені до боїв під Авдіївкою та Бахмутом", – йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.
Співробітники СБУ затримали російського інформатора у травні 2023 року "на гарячому", коли він здійснював дорозвідку поблизу одного з військових об’єктів у прифронтовому районі.
Як встановило слідство, зрадника завербувала російська спецслужба навесні минулого року. Подальша комунікація між ним та його російським куратором відбувалась через популярний месенджер.
"В анонімному чаті інформатор «звітував» до фсб у вигляді фото українських об’єктів з їхнім детальним описом та електронними координатами", – повідомили в СБУ.
У Офісі генпрокурора додали, що для збору необхідних ворогу даних краматорчанин попросив свого друга фіксувати інформацію про рух техніки та місця дислокації підрозділів українських захисників на території міста. Отримані від знайомого координати засуджений відправляв куратору та просив "не промазувати" по позиціям ЗСУ.
Суд визнав зловмисника винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (надання збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти ЗСУ).
Зраднику призначили 15 років тюрми. На суді він своєї вини не визнав.
- На Черкащині агент ГРУ готував ракетний удар по залізниці та військових шпиталях. Також окупанти сподівались отримати від свого агента точні координати складів із озброєнням та боєприпасами українських військ. Крім того ворога цікавили локації військових шпиталів, де проходять лікування поранені воїни Сил оборони. Зрадником виявився 45-річний уродженець Луганщини, який у квітні 2022 року переїхав на Черкащину як переселенець.
- У Києві затримали чоловіка за підозрою у “злитті” ворогу інформації щодо оборони столиці на початку вторгнення. Пін збирав розвіддані для рашистів, а коли зрозумів, що вони не зможуть захопити столицю України, – «заліг на дно» і намагався уникнути правосуддя. Йому загрожує довічне ув’язнення.
- На Кіровоградщині затримали агента РФ, який у власному гаражі облаштував "пункт спостереження" за ешелонами ЗСУ. Окупанти обіцяли своєму поплічнику "евакуацію" на територію Росії.