​За тиждень троє держзрадників отримали вироки, ще шестеро – на черзі

Минулого тижня за матеріалами розслідувань Державного бюро розслідувань (ДБР) суд виніс вирок щодо трьох перебіжчиків. Також завершили досудове розслідування щодо шести зрадників, про підозру повідомлено одній особі.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДБР.

Зокрема, за матеріалами ДБР 12 років ув’язнення з конфіскацією майна отримала колишня суддя Нижньогірського районного суду Автономної Республіки Крим, яка у 2014 році, після анексії Криму, зрадила присягу та почала співпрацювати з окупаційною владою на посаді так званих "громадян, які заміщають посади суддів судів, що діють на територіях Республіки Крим та міста федерального значення Севастополя".

"Вже у грудні 2014 року указом путіна жінка була призначена на посаду судді незаконно утвореного "Нижньєгорського райсуду республіки Крим". Вона сприяла переходу судової системи на півострові на законодавство загарбника", – додали у Бюро.

Суд визнав її винною у державній зраді.

Також суд визнав винними у колабораційній діяльності колишню начальницю управління соціально-економічного розвитку території Маріупольської районної держадміністрації та експедагога з селища Нікольське Маріупольського району.

"Посадовиця після початку російського повномасштабного вторгнення добровільно обійняла посаду «заступника голови адміністрації Володарського району днр». Вона виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції для окупантів", – повідомили у ДБР.

Колишній педагог отримав від загарбників посаду "першого заступника голови адміністрації Володарського району днр". За даними Бюро, у співпраці з іншими колаборантами чоловік створював видимість так званої влади на тимчасово окупованих територіях.

Обох визнано винними у колабораційній діяльності, посадовиці призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 10 років з конфіскацією майна, педагогу – 8 років з конфіскацією майна.

Крім того, направлено до суду обвинувачення щодо колишнього правоохоронця з Маріуполя, який за попередньою змовою з колишніми колегами зрадив державу та перейшов на бік ворога.

Після захоплення росіянами Маріуполя офіцер відмовився переїжджати на контрольовану територію, а добровільно звернувся до представників окупаційної влади для роботи в незаконних правоохоронних органах загарбників.

"Йому надали посаду в "підрозділі поліції днр". Наразі продовжує здійснювати незаконні правоохоронні повноваження на тимчасово окупованій території Маріупольського району Донецької області", – йдеться у повідомленні.

Він обвинувачується у державній зраді. Матеріали щодо його спільників були направлені раніше теж були направлені до суду.

До суду скеровано обвинувачення щодо трьох херсонських правоохоронців: двох братів, які влітку 2022 року зрадили Україну та перейшли на бік ворога та ще одного чоловіка.

Брати працювали в Херсоні, проте після захоплення міста окупантами вирішили не виїжджати на контрольовані території. Влітку 2022 року чоловіки добровільно пішли працювати на російських загарбників.

Фото: ДБР До суду скеровано справи зрадників

Один з них обійняв посаду "старшого оперуповноваженого" у каральному загоні спецпризначення "Грім", який мав слідкувати за окупованими територіями. Інший брат отримав в окупантів посаду начальника другого відділення у цьому незаконному формуванні. Третій правоохоронець отримав від окупантів посаду інспектора чергової частини у так званому "головному управління мвс в Херсонській області".

Їх трьох обвинувачують у державній зраді та колабораційній діяльності.

Також за матеріалами ДБР ще двом експравоохоронцям з Маріуполя загрожує довічне ув’язнення за державну зраду. Після захоплення загарбниками Маріуполя вони пішли на "службу" до окупантів та обійняли посади у так званих "Жовтневому та Орджонікідзевському райвідділах Маріупольського міського управління мвс днр".

"Фігуранти брали участь у публічних заходах, які проводились представниками окупаційних засобів масової інформації щодо встановлення та утвердження тимчасової окупації у місті. Крім того, з «шевронами народної поліції днр» обвинувачені чергували на контрольно-пропускному пункті у Центральному районі Маріуполя. Вони проводили «фільтраційні» заходи з перевірки людей, вишукуючи проукраїнськи налаштованих громадян, правоохоронців та військовослужбовців України", – повідомили у Бюро. Працівники ДБР повідомили підозру у державній зраді очільнику незаконно створеної колонії на тимчасово окупованій частині Запорізької області, яку той очолював з 2013 року.

Фото: ДБР

На самому початку широкомасштабного вторгнення у березні 2022 року він перейшов на бік ворога і добровільно почав співпрацювати з окупаційною владою. Своїх колишніх колег агітував також перейти на бік загарбників, перелаштовував роботу закладу під вимоги окупантів, фактично здавши ворогу колонію разом із засудженими.

За проявлену "лояльність" окупаційній владі він отримав посаду начальника у незаконному правоохоронному органі – "колонії-поселенні №3 управління федеральної служби у Запорізькій області".

Санкції статей державної зради та колабораціонізму передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 15 років до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.