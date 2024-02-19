Головне за ніч і ранок понеділка, 19 лютого: ще дві збиті ворожі «сушки», 80 бойових зіткнень

Уранці понеділка, 19 лютого, захисники України знищили ще два російські літаки — винищувач-бомбардувальник Су-34 й винищувач Су-35, повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Ранок 19 лютого 2024-го. Східний напрямок. Ще мінус два літаки окупанта! Це — наша земля і наше небо! Усім дякую за бойову роботу! Далі буде!.." — цитує Командування очільника Повітряних сил Миколу Олещука.

Нагадаємо, вчора о 6-й годині ранку Повітряні сили збили російський винищувач Су-34. А 17 лютого на східному напрямку знищили відразу три ворожі бомбардувальники — два Су-34 й один Су-35С.

Близько 12-ї по всій Україні оголосили повітряну тривогу через виліт винищувача МіГ-31К, який є потенційним носієм ракет типу «Кинджал». Центральні й східні області також під загрозою застосування балістичного озброєння.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 80 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав трьох ракетних і 43 авіаційних ударів, здійснив 102 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені й загиблі серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали багатоповерхові й приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Уночі російські окупанти атакували Україну, застосувавши чотири БпЛА типу Shahed-136/131. Сили й засоби протиповітряної оборони всіх їх знищили.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 10 атак противника поблизу Білогорівки Луганської області, Тернів і на південний схід від Виїмки Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили вісім атак окупантів неподалік Іванівського, Кліщіївки, Андріївки.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області. Тут загарбники за підтримки авіації 18 разів намагалися прорвати оборону наших військ.

На Запорізькому напрямку ворог десять разів безуспішно намагався атакувати позиції наших військ у районі Роботиного.

Докладно про оперативну обстановку станом на ранок 19 лютого — у нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 1 290 російських окупантів, 11 танків, 34 бронемашини. Загалом Росія вже втратила в Україні 403 720 військових.

Про інші втрати противника — у новині.

Чернігівщину обстрілювали, над Дніпропетровщиною збивали дрони, йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій.

Також ворожих атак зазнали Сумська, Миколаївська, Херсонська, Харківська, Запорізька, Донецька й Луганська області.

Більше інформації — у новині.

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