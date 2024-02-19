Бербок сподівається, що Угорщина не блокуватиме пакет санкцій проти Росії

Німеччина пропонує провести в Берліні конференцію з відновлення України, повідомила міністерка закордонних справ Анналена Бербок. Цей захід може відбутися вже в червні, наводить її слова на полях зустрічі міністрів у Брюсселі The Guardian.

Бербок додала, що сподівається, що Угорщина не блокуватиме 13-ий пакет санкцій проти Росії, який мають ухвалити до 24 лютого. Раніше Financial Times писала, що Будапешт виступає проти санаційного пакету через включення до нього компаній з Китаю.