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Бербок сподівається, що Угорщина не блокуватиме пакет санкцій проти Росії

Міністерка прибула на саміт міністрів до Брюсселя. 

Бербок сподівається, що Угорщина не блокуватиме пакет санкцій проти Росії
Анналена Бербок у Лондоні на конференції з відновлення України
Фото: EPA/UPG

Німеччина пропонує провести в Берліні конференцію з відновлення України, повідомила міністерка закордонних справ Анналена Бербок. Цей захід може відбутися вже в червні, наводить її слова на полях зустрічі міністрів у Брюсселі The Guardian.

Бербок додала, що сподівається, що Угорщина не блокуватиме 13-ий пакет санкцій проти Росії, який мають ухвалити до 24 лютого. Раніше Financial Times писала, що Будапешт виступає проти санаційного пакету через включення до нього компаній з Китаю.

  • Наступну конференцію щодо відновлення України цього місяця обговорювали президент України Володимир Зеленський та німецький президент Штайнмаєр. 
  • Раніше одна з таких конференцій відбулася в Великій Британії. Учасники Конференції з відновлення України в Лондоні сукупно пообіцяли скерувати додаткові 60 млрд доларів на потреби у відновленні й відбудові України. Зокрема, до цієї суми входять до 50 млрд євро з багаторічного фонду Європейського Союзу.
  • У 2025 конференцію хочуть провести в Італії. 
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