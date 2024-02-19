Бербок сподівається, що Угорщина не блокуватиме пакет санкцій проти Росії

Німеччина пропонує провести в Берліні конференцію з відновлення України, повідомила міністерка закордонних справ Анналена Бербок. Цей захід може відбутися вже в червні, наводить її слова на полях зустрічі міністрів у Брюсселі The Guardian.
Бербок додала, що сподівається, що Угорщина не блокуватиме 13-ий пакет санкцій проти Росії, який мають ухвалити до 24 лютого. Раніше Financial Times писала, що Будапешт виступає проти санаційного пакету через включення до нього компаній з Китаю.
- Наступну конференцію щодо відновлення України цього місяця обговорювали президент України Володимир Зеленський та німецький президент Штайнмаєр.
- Раніше одна з таких конференцій відбулася в Великій Британії. Учасники Конференції з відновлення України в Лондоні сукупно пообіцяли скерувати додаткові 60 млрд доларів на потреби у відновленні й відбудові України. Зокрема, до цієї суми входять до 50 млрд євро з багаторічного фонду Європейського Союзу.
- У 2025 конференцію хочуть провести в Італії.