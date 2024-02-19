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До Лукашенка на переговори приїхав проросійський Додік

Самопроголошений президент Білорусі пообіцяв "підтримку та допомогу".

До Лукашенка на переговори приїхав проросійський Додік
Фото: belta.by

Лідер боснійських сербів Мілорад Додік приїхав з кількаденним візитом у Білорусь та вже зустрівся із самопроголошеним президентом РБ Олександром Лукашенком.

Про це повідомляє державне видання БЕЛТА.

Лукашенко пообіцяв Додіку "допомогу та підтримку".

"Читав про вашу роботу в Білорусі за цей час. Вітаю вашу роботу тут. Ви повинні знати головне: якщо вам підходить щось у Білорусі щодо технологій та інших питань у сільському господарстві, промисловості, охороні здоров'я - ми завжди раді надати вам допомогу і підтримку", - сказав він.

Додік, своєю чергою, зазначив, що "незважаючи на всі виклики, дружба між країнами продовжується".

Лукашенко також додав, що  Додік "може на нас розраховувати. "Словом, ви приїхали до своїх друзів", - сказав він.

"Незважаючи на всі виклики, наша дружба продовжується. Я знаю, що ваша країна теж під тиском та санкціями Заходу. Хочу сказати, що ми в Республіці Сербській не дозволили, щоб Боснія та Герцеговина голосувала за санкції. Звичайно ж, нам нелегко було подолати тиск Брюсселя та Вашингтона, але ми залишилися послідовними", - зазначив у відповідь Додік.

  • Республіка Сербська пропагує сепаратистські кроки щодо виходу з національних інституцій Боснії і Герцеговини. Раніше Додік казав, що війна в Україні змусила цей регіон "відкласти свої плани про вихід".
  • Боснія перебуває в затяжній політичній кризі через сепаратистську політику Республіки Сербської, що відроджує побоювання про зрив мирної угоди, яка завершила війну 1992-95 років.
  • Дейтонські мирні угоди 1995 року створили два утворення в Боснії: Республіку Сербську, де домінують серби, і Мусульмансько-хорватську федерацію. Країна керується та адмініструється за етнічними ознаками, встановленими угодою, зі слабким центральним урядом.
  • У грудні 2022 року Боснія та Герцеговина отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Раніше посол РФ Калабухов пригрозив республіці "прикладом України", якщо вона вирішить вступити в НАТО.
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