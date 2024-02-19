Лідер боснійських сербів Мілорад Додік приїхав з кількаденним візитом у Білорусь та вже зустрівся із самопроголошеним президентом РБ Олександром Лукашенком.
Про це повідомляє державне видання БЕЛТА.
Лукашенко пообіцяв Додіку "допомогу та підтримку".
"Читав про вашу роботу в Білорусі за цей час. Вітаю вашу роботу тут. Ви повинні знати головне: якщо вам підходить щось у Білорусі щодо технологій та інших питань у сільському господарстві, промисловості, охороні здоров'я - ми завжди раді надати вам допомогу і підтримку", - сказав він.
Додік, своєю чергою, зазначив, що "незважаючи на всі виклики, дружба між країнами продовжується".
Лукашенко також додав, що Додік "може на нас розраховувати. "Словом, ви приїхали до своїх друзів", - сказав він.
"Незважаючи на всі виклики, наша дружба продовжується. Я знаю, що ваша країна теж під тиском та санкціями Заходу. Хочу сказати, що ми в Республіці Сербській не дозволили, щоб Боснія та Герцеговина голосувала за санкції. Звичайно ж, нам нелегко було подолати тиск Брюсселя та Вашингтона, але ми залишилися послідовними", - зазначив у відповідь Додік.
- Додік виступає проти антиросійських санкцій через її вторгнення в Україну і є одним із небагатьох європейських політиків, який зустрічався з президентом РФ Володимиром Путіним після початку війни.
У січні 2023 року Додік нагородив Путіна медаллю у рамках святкування Дня Республіки Сербської, що викликало критику у ЄС. Посол України Василь Кирилич також розкритикував присудження нагороди Путіну.
- Додік заявив, що Кирилич тепер "небажана особа" в Республіці Сербській. У МЗС України відповіли, що заява Додіка – безглузда спроба виправдати популістські рішення на користь Кремлю.
- Республіка Сербська пропагує сепаратистські кроки щодо виходу з національних інституцій Боснії і Герцеговини. Раніше Додік казав, що війна в Україні змусила цей регіон "відкласти свої плани про вихід".
- Боснія перебуває в затяжній політичній кризі через сепаратистську політику Республіки Сербської, що відроджує побоювання про зрив мирної угоди, яка завершила війну 1992-95 років.
- Дейтонські мирні угоди 1995 року створили два утворення в Боснії: Республіку Сербську, де домінують серби, і Мусульмансько-хорватську федерацію. Країна керується та адмініструється за етнічними ознаками, встановленими угодою, зі слабким центральним урядом.
- У грудні 2022 року Боснія та Герцеговина отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Раніше посол РФ Калабухов пригрозив республіці "прикладом України", якщо вона вирішить вступити в НАТО.