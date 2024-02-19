Лідер боснійських сербів Мілорад Додік приїхав з кількаденним візитом у Білорусь та вже зустрівся із самопроголошеним президентом РБ Олександром Лукашенком.

Про це повідомляє державне видання БЕЛТА.

Лукашенко пообіцяв Додіку "допомогу та підтримку".

"Читав про вашу роботу в Білорусі за цей час. Вітаю вашу роботу тут. Ви повинні знати головне: якщо вам підходить щось у Білорусі щодо технологій та інших питань у сільському господарстві, промисловості, охороні здоров'я - ми завжди раді надати вам допомогу і підтримку", - сказав він.

Додік, своєю чергою, зазначив, що "незважаючи на всі виклики, дружба між країнами продовжується".

Лукашенко також додав, що Додік "може на нас розраховувати. "Словом, ви приїхали до своїх друзів", - сказав він.

"Незважаючи на всі виклики, наша дружба продовжується. Я знаю, що ваша країна теж під тиском та санкціями Заходу. Хочу сказати, що ми в Республіці Сербській не дозволили, щоб Боснія та Герцеговина голосувала за санкції. Звичайно ж, нам нелегко було подолати тиск Брюсселя та Вашингтона, але ми залишилися послідовними", - зазначив у відповідь Додік.

Додік виступає проти антиросійських санкцій через її вторгнення в Україну і є одним із небагатьох європейських політиків, який зустрічався з президентом РФ Володимиром Путіним після початку війни. У січні 2023 року Додік нагородив Путіна медаллю у рамках святкування Дня Республіки Сербської, що викликало критику у ЄС. Посол України Василь Кирилич також розкритикував присудження нагороди Путіну.

Додік заявив, що Кирилич тепер "небажана особа" в Республіці Сербській. У МЗС України відповіли, що заява Додіка – безглузда спроба виправдати популістські рішення на користь Кремлю.