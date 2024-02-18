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Сенатори подадуть до Конгресу резолюцію, яка засуджує відступ Угорщини від демократії

Американські законодавці закликають зняти блокування вступу Швеції до блоку НАТО.

Сенатори подадуть до Конгресу резолюцію, яка засуджує відступ Угорщини від демократії
Фото: EPA/UPG

Сенатори подадуть до Конгресу двопартійну резолюцію, яка засуджує відступ від демократії в Угорщині та закликає уряд прем’єр-міністра Віктора Орбана зняти блокування вступу Швеції до блоку НАТО.

Про це пише Associated Press.

У резолюції сенатори відзначають “важливу роль, яку Угорщина може відігравати в європейській та трансатлантичній безпеці”, але вказують на її неспроможність виконати попередні обіцянки не бути останнім союзником НАТО, який погодив членство Швеції. 

Вони додають, що Угорщина “поставила під загрозу трансатлантичну безпеку в ключовий момент для миру та стабільності в Європі”.

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Резолюція сенаторів критикує дедалі тепліші відносини Орбана з Росією та Китаєм і зазначає, що хоча Будапешт відкрив свої двері для українських біженців, він також “опирався і послаблював санкціям Європейського Союзу щодо Російської Федерації”.

Орбана, якого багато хто вважає найближчим союзником Кремля в Євросоюзі, протягом тривалого часу критикували за зневажання стандартів блоку щодо демократії та верховенства права. ЄС затримав фінансування Будапешта на мільярди через порушення його правил.

  • Раніше Орбан заявив, що угорський парламент може ратифікувати членство Швеції в НАТО, коли збереться на нову весняну сесію наприкінці цього місяця. Очікується, що парламент збереться 26 лютого.
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