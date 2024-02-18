Сенатори подадуть до Конгресу резолюцію, яка засуджує відступ Угорщини від демократії

Сенатори подадуть до Конгресу двопартійну резолюцію, яка засуджує відступ від демократії в Угорщині та закликає уряд прем’єр-міністра Віктора Орбана зняти блокування вступу Швеції до блоку НАТО.

Про це пише Associated Press.

У резолюції сенатори відзначають “важливу роль, яку Угорщина може відігравати в європейській та трансатлантичній безпеці”, але вказують на її неспроможність виконати попередні обіцянки не бути останнім союзником НАТО, який погодив членство Швеції.

Вони додають, що Угорщина “поставила під загрозу трансатлантичну безпеку в ключовий момент для миру та стабільності в Європі”.

Резолюція сенаторів критикує дедалі тепліші відносини Орбана з Росією та Китаєм і зазначає, що хоча Будапешт відкрив свої двері для українських біженців, він також “опирався і послаблював санкціям Європейського Союзу щодо Російської Федерації”.

Орбана, якого багато хто вважає найближчим союзником Кремля в Євросоюзі, протягом тривалого часу критикували за зневажання стандартів блоку щодо демократії та верховенства права. ЄС затримав фінансування Будапешта на мільярди через порушення його правил.