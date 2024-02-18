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ЄС накладе на Apple перший в історії штраф у справі про доступ до музичних додатків, − FT

З технічного гіганта можуть стягнути 500 мільйонів євро.

ЄС накладе на Apple перший в історії штраф у справі про доступ до музичних додатків, − FT
Фото: fainaidea.com

Брюссель має накласти перший в історії штраф на технологічного гіганта Apple за ймовірне порушення законодавства ЄС щодо доступу до його сервісів потокової передачі музики.

Про це пише The Financial Times.

Штраф має становити близько 500 мільйонів євро. Очікується, що про нього повідомлять на початку березня.

Штраф стане кульмінацією антимонопольного розслідування Європейської комісії щодо того, чи використовувала Apple свою власну платформу для надання переваги своїм послугам над послугами конкурентів.

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Розслідування з’ясовує, чи Apple заблокувала додатки від інформування користувачів iPhone про дешевші альтернативи доступу до музичних підписок за межами App Store. Воно розпочалося після того, як додаток для потокового передавання музики Spotify подав офіційну скаргу регуляторам у 2019 році.

Комісія заявить, що дії Apple незаконні та суперечать правилам блоку, які забезпечують конкуренцію на єдиному ринку. ЄК заборонить практику Apple блокувати музичні сервіси, що дозволяють користувачам переключатися на дешевші альтернативи.

Брюссель звинуватить Apple у зловживанні своїм впливовим становищем та нав'язуванні конкурентам антиконкурентної торговельної практики.

Це один з найбільших штрафів, що ЄС накладав на великі технологічні компанії. Зараз у суді оскаржують серію штрафів проти Google, стягнених протягом кількох років, які складають близько 8 мільярдів євро.

Раніше Брюссель ніколи не штрафував Apple за порушення антимонопольного законодавства, але у 2020 році компанія була оштрафована у Франції на 1,1 мільярда євро за ймовірну антиконкурентну поведінку. Штраф був зменшений до 372 мільйонів євро після апеляції.

“Дії ЄС проти Apple знову розпалять війну між Брюсселем і Big Tech у той час, коли компанії змушені демонструвати, як вони дотримуються знакових нових правил, спрямованих на відкриття конкуренції та надання можливості малим технологічним конкурентам процвітати”, − зазначає FT.

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