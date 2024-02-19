Захисники знищують окупантів на околицях Роботиного

Росіяни протягом доби десять разів намагалися атакувати Сили оборони в районі села Роботине Запорізької області. Окупанти повернулися до тактики малих штурмових груп зі залученням кількох одиниць бронетехніки, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
За його словами, "ці спроби наступальних дій припиняються, ворог на околицях Роботино знищується". Загалом протягом доби ворог вчинив 33 штурмові дії в зоні відповідальності ОСУВ, завдав 26 авіаударів і вчинив 803 артилерійські обстріли.
На Авдіївському напрямку наші захисники відбили п'ять атак ворога в районах Новобахмутівки, Ласточкиного та Первомайського. Українські військові закріпилися на нових рубежах оборони та успішно відбивають спроби російських окупантів розвинути наступ.
На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки, де ворог за підтримки авіації 18 разів намагався прорвати оборону наших військ.
"Загальні втрати ворога в операційній зоні ОСУВ «Таврія» минулої доби склали: 624 російські окупанти, 4 танки, 21 бойові бронемашини, 4 артсистеми, 7 автомобілів, 1 одиниця спецтехніки – це установка розмінування УР-77, яку називають «Змій Горинич». Також Сили оборони знищили 1 склад боєприпасів ворога; нейтралізували або знищили 239 БпЛА різних типів", – сказав Тарнавський.
- Роботине Запорізької області захисники звільнили від окупантів у серпні 2023. 22 серпня захисники з боєм увійшли до населеного пункту.
- Днями Росія активізувала наступ на напрямку Роботиного. За даними Institus for the Study of War, зараз російська армія наступає щонайменше на трьох напрямках: вздовж кордону Харківської та Луганської областей (у напрямку Куп'янська та Лиману); в Авдіївці та навколо неї; поблизу Роботиного на заході Запорізької області.