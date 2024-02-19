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​Павлюк: військові готувалися до великої війни з Росією за п'ять місяців до її початку

"Уже в січні-лютому ми отримували телеграми від ГУР, в яких передбачалося, що такий варіант можливий".

​Павлюк: військові готувалися до великої війни з Росією за п'ять місяців до її початку
Олександр Павлюк
Фото: Telegram/Олександр Павлюк

Українські війська на Донбасі почали підготовку до повномасштабного вторгнення Росії восени 2021 року.

Про це розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода" командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк, який на момент початку повномасштабної війни очолював Операцію об'єднаних сил (ООС) на Донбасі.

"Всі ознаки були, що ми зустрінемо ворога – і не тільки з окупованої частини Донбасу, на якій діють угруповання бойовики «ЛНР»/«ДНР», а й з території Росії. Тому вже з осені ми приступили до виконання певних дій для того, щоб успішно зустріти і нанести йому максимальне ураження. Розуміючи, що співвідношення сил і засобів було і буде не на нашу користь, але в нас все одно варіантів не було – ми повинні були вистояти, тому що за нами була вся Україна", – сказав Павлюк.

Він зазначив, що протягом п'яти місяців військові готувалися до відбиття повномасштабної агресії.

"Уже в січні-лютому ми отримували телеграми від Головного управління розвідки, в яких передбачалося, що такий варіант можливий. І на лютий місяць ми зробили максимально все, щоб гідно зустріти ворога: всі позиції були максимально посилені, прораховані всі можливі варіанти дій, переміщені всі резерви", – додав Павлюк.

Він також наголосив, що ЗСУ "мінімум двічі" проводили повномасштабне тренування, а локальних тренувань було проведено "дуже багато".

Павлюк додав, що найнебезпечнішою була Луганська частина оборони, тому що там противник наступав і з півдня, і з півночі, і зі сходу. 

Повіномасштабна війна з Росією

  • Ввідкритий воєнний напад Росії на Україну почався о 3:40 ранку 24 лютого 2022 року –  Путін оголосив про "спеціальну воєнну операцію" з метою нібито "демілітаризації та денацифікації України". Уже за кілька хвилин почалися ракетні удари по всій території України, у тому числі неподалік від Києва.
  • Російські війська вдерлися до України поблизу Харкова, Херсона, Чернігова, Сум, увійшовши з Росії, Білорусі й тимчасово окупованого Криму.
  • Перед цим в Білорусі тривали спільні з росіянами "військові навчання", через які Захід та США неодноразово попереджали про ймовірність військового вторгнення. За даними західної розвідки, вторгнення РФ в Україну могло початися 15−16 лютого 2022 року. Після того, як у зазначені дати цього не сталося, алада України почала заспокоювати людей і зазначала, що своїми заявами партнери "сіють паніку".

АТО та ООС

  • Із 2014 року, після захоплення Криму, до 30 квітня 2018-го в Україні тривала Антитерористична операція на Донбасі, після чого була введена операція Об'єднаних сил (ООС).
  • Згідно з заявами української влади, для відсічі російської агресії навесні 2014 року був обраний саме режим АТО через термінову потребу провести вибори президента і парламенту. Вибори були би неможливі в умовах введення воєнного стану.
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