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Генштаб: ЗСУ знищили більш як 1200 окупантів за добу

Українські військові ліквідували 40 ворожих артсистем та понад 30 бойових броньованих машин.

Генштаб: ЗСУ знищили більш як 1200 окупантів за добу
Скріншот з відео знищення російської техніки
Фото: Скріншот з відео

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 404950 військових та понад 1500 одиниць спецтехніки.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.02.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 404950 (+1230) осіб,
  • танків ‒ 6503 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 12268 (+36) од,
  • артилерійських систем – 9773 (+40) од,
  • РСЗВ – 988 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 675 (+1) од,
  • літаків – 337 (+2) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7521 (+61),
  • крилаті ракети ‒ 1902 (+3),
  • кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12805 (+38) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1551 (+6).

Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Втрати російських військ

Дані уточнюються.

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