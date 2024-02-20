Генштаб: ЗСУ знищили більш як 1200 окупантів за добу

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 404950 військових та понад 1500 одиниць спецтехніки.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.02.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 404950 (+1230) осіб,

танків ‒ 6503 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 12268 (+36) од,

артилерійських систем – 9773 (+40) од,

РСЗВ – 988 (+2) од,

засоби ППО ‒ 675 (+1) од,

літаків – 337 (+2) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7521 (+61),

крилаті ракети ‒ 1902 (+3),

кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12805 (+38) од,

спеціальна техніка ‒ 1551 (+6).

Фото: Генштаб Втрати російських військ

Дані уточнюються.