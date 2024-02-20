Генштаб: ЗСУ знищили більш як 1200 окупантів за добу

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 404950 військових та понад 1500 одиниць спецтехніки.
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.02.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 404950 (+1230) осіб,
- танків ‒ 6503 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 12268 (+36) од,
- артилерійських систем – 9773 (+40) од,
- РСЗВ – 988 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 675 (+1) од,
- літаків – 337 (+2) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7521 (+61),
- крилаті ракети ‒ 1902 (+3),
- кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12805 (+38) од,
- спеціальна техніка ‒ 1551 (+6).
Дані уточнюються.
- За добу на фронті відбулося 81 бойове зіткнення. Найактивніші бойові дії велися на Бахмутському та Мар’їнському напрямках.
- У ніч на 20 лютого росіяни били по Україні двома керованими ракетами С-300-С-400, керованою авіаракетою Х-31 і 23 ударними безпілотниками типу Shahed. Усі безпілотники збиті.