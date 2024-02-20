Ворог обстріляв Сумщину з артилерії, БМП та мінометів, двоє людей загинули (оновлено)

Вночі та зранку росіяни здійснили вісім обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, загалом зафіксовано 39 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Середино-Будська громади.

Про таке повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.

Зокрема, у Білопільській громаді ворог бив з мінометів (шість вибухів), артилерії (шість вибухів). Також здійснено обстріл з БМП (шість вибухів).

У Середино-Будській громаді зафіксовано мінометний обстріл (два вибухи).

По Великописарівській громаді росіяни вдарили з артилерії (вісім вибухів).

Шалигинська громада постраждала від мін: три міни скинув ворог на територію громади.

У Новослобідській громаді зафіксований артилерійський обстріл з території РФ (сім вибухів) та авіаудар БпЛА.

Інформація про наслідки обстрілу та постраждалих уточнюється.

Оновлення. Пізніше Сумська ОВА повідомила про двох загиблих.

"О 5 годині ранку ворог здійснив авіаційно-артилерійський удар по Новослобідській громаді Конотопського району. Внаслідок обстрілу сталася пожежа у житловому будинку. Пожежу локалізовано. Виявлено тіла двох загиблих", – йдеться у повідомленні.

Розбір завалів і пошукові роботи тривають.