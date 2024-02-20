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Ворог обстріляв Сумщину з артилерії, БМП та мінометів, двоє людей загинули (оновлено)

Від ворожої агресії постраждали п'ять громад області.

Ворог обстріляв Сумщину з артилерії, БМП та мінометів, двоє людей загинули (оновлено)
Двоє осіб загинуло на Сумщині
Фото: Сумська ОВА

Вночі та зранку росіяни здійснили вісім обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, загалом зафіксовано 39 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Середино-Будська громади. 

Про таке повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.

Зокрема, у Білопільській громаді ворог бив з мінометів (шість вибухів), артилерії (шість вибухів). Також здійснено обстріл з БМП (шість вибухів). 

У Середино-Будській громаді зафіксовано мінометний обстріл (два вибухи). 

По Великописарівській громаді росіяни вдарили з артилерії (вісім вибухів). 

Шалигинська громада постраждала від мін: три міни скинув ворог на територію громади. 

У Новослобідській громаді зафіксований артилерійський обстріл з території РФ (сім вибухів) та авіаудар БпЛА. 

Інформація про наслідки обстрілу та постраждалих уточнюється.

Оновлення. Пізніше Сумська ОВА повідомила про двох загиблих.

"О 5 годині ранку ворог здійснив авіаційно-артилерійський удар по Новослобідській громаді  Конотопського району. Внаслідок обстрілу сталася пожежа у житловому будинку.  Пожежу локалізовано. Виявлено тіла двох загиблих", – йдеться у повідомленні. 

Розбір завалів і пошукові роботи тривають.

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