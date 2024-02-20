Фото: ОПУ Президентське подружжя вшанувало пам’ять Героїв Небесної Сотні

Сьогодні, 20 лютого, президент Володимир Зеленський з дружиною Оленою вшанували пам’ять Небесної сотні.

“Десять років Небесній Сотні. Вже десять... Десять років тому українців спробували вбити у власній країні, у власній столиці лише за мирний вибір бути собою та бути вільними. Десять років, як спроби знищити нас і нашу незалежність тривають. Проти беззбройної Небесної Сотні були кулі. Тепер – це ракети, дрони та армії. Але десять років тому ми встояли й далі стоїмо. Сотня й сотні – небесні й живі захисники нашого права бути! Дякуємо вам за все! І вистоїмо разом”, – йдеться у повідомленні.

У своєму зверненні президент зазначив, що сьогодні Україна вшановує пам’ять про подвиг Героїв Небесної Сотні. Пам’ять про те, як українці вміють виборювати власну свободу. Пам’ять про те, що наша єдність не має противника, здатного її перемогти. Що самовідданість українців не має меж і творить історію.

Фото: ОПУ Президентське подружжя вшанувало пам’ять Героїв Небесної Сотні

“10 років тому українці вирішили раз і назавжди: ми хочемо й будемо жити лише у європейській державі. Все це 10 років тому для народу було стимулом боротись. Все це є стимулом для нас і сьогодні. Захищати свою землю. Захищати свою свободу. Захищати своє завтра. Захищати свою Україну. Слава Україні!”, – сказав президент.

Напередодні Державне бюро розслідування відзвітувало про розслідування справ Майдану: понад 100 справ передано до суду, в тому числі - щодо всієї керівної ланки.За 4 роки було повідомлено 239 підозр, до суду направлено 117 обвинувальних актів відносно 211 осіб.