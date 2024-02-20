Колишнього президента "Мотор Січі" Богуслаєва залишили під вартою

Богуслаєв перебуватиме за ґратами до 18 квітня 2024 року.

Солом'янський районний суд Києва 19 лютого залишив за ґратами колишнього президента компанії "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва, продовживши запобіжний захід, – перебування під вартою без права на внесення застави, до 18 квітня.

Про повідомило Суспільне із посилання на адвоката Руслана Волинця.

Як йдеться у повідомленні, це перше засідання, де суд мав почати розгляд справу по суті, але не вистачило часу. Спершу суд відхилив клопотання прокурора про відсторонення одного з адвокатів, решту часу розглядали продовження запобіжного заходу.

За словами загисника Богуслаєва, вони планують подавати апеляцію, оскільки у обвинуваченого погіршується стан здоров’я.

"Апеляція, звичайно, буде. У Богуслаєва різко погіршується здоров'я, при чому динамічно. І це не ми говоримо, це медики СІЗО документи видають. На це вже звертають увагу, але відповідальність брати бояться. Мабуть, дочекаються, коли буде зовсім, а потім передумають", — сказав Волинець.Під час засідання прокурор озвучив низку ризиків, серед яких:

переховування;

перешкоджання слідству;

вплив на свідків;

знищення та приховування доказів.

Що відомо про справу Богуслаєва: