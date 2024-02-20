Колишнього президента "Мотор Січі" Богуслаєва залишили під вартою

Солом'янський районний суд Києва 19 лютого залишив за ґратами колишнього президента компанії "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва, продовживши запобіжний захід, – перебування під вартою без права на внесення застави, до 18 квітня.
Про повідомило Суспільне із посилання на адвоката Руслана Волинця.
Як йдеться у повідомленні, це перше засідання, де суд мав почати розгляд справу по суті, але не вистачило часу. Спершу суд відхилив клопотання прокурора про відсторонення одного з адвокатів, решту часу розглядали продовження запобіжного заходу.
За словами загисника Богуслаєва, вони планують подавати апеляцію, оскільки у обвинуваченого погіршується стан здоров’я.
"Апеляція, звичайно, буде. У Богуслаєва різко погіршується здоров'я, при чому динамічно. І це не ми говоримо, це медики СІЗО документи видають. На це вже звертають увагу, але відповідальність брати бояться. Мабуть, дочекаються, коли буде зовсім, а потім передумають", — сказав Волинець.Під час засідання прокурор озвучив низку ризиків, серед яких:
- переховування;
- перешкоджання слідству;
- вплив на свідків;
- знищення та приховування доказів.
Що відомо про справу Богуслаєва:
- Богуслаєва затримали у жовтні 2022 року разом з начальником Департаменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства за підозрою в державній зраді. Пізніше СБУ опублікувала докази співпраці президента "Мотор Січі" з РФ. Він і і керівник одного з департаментів підприємства Олег Дзюба взяті під варту.
- Як повідомляла СБУ, після початку повномасштабного вторгнення Росії Богуслаєв фінансував так звану "ДНР" через сплату податків та зборів у бюджет самопроголошеної республіки, зокрема, співпрацював з українським підприємством, яке з 2014 року перебувало під контролем так званої "ДНР" та метою якого є постачання авіакомпоненти до підприємств російського ВПК.
- У жовтні 2023 суд арештував усе майно обвинувачених на суму понад 12 млрд гривень. Йдеться про кошти, нерухомість, корпоративні права обох посадовців, а також їхнє майно, яке вони здобули злочинним шляхом і оформили на своїх родичів за кордоном.
- Правоохоронці провели обшуки та виявили понад два десятки медалей, грамот та почесних нагород експрезиденту АТ "Мотор Січ" від представників військово-політичного керівництва РФ.
- Богуслаєва підозрюють у колабораціонізмі, пособництві Росії та перешкоджанні діяльності ЗСУ.
- У січні цього року Мін’юст подав позов про стягнення в дохід держави активів Вячеслава Богуслаєва та колишного топменеджера компанії Петра Кононенка. Мін’юст просить стягнути Богуслаєва та Кононенка більше 30 одиниць нерухомого майна, корпоративні права більш аніж 10 юридичних осіб, майнові права, зокрема на торгівельні марки та патенти на промислові зразки, чималу кількість вогнепальної зброї.