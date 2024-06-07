Уряд оновив умови бронювання працівників. Що змінилося

Кабмін удосконалив чинну постанову №76 від 27 січня 2023 року про бронювання працівників.

Як повідомило Міністерство економіки, підприємства оборонно-промислового комплексу та енергетики зможуть бронювати до 100% працівників. Крім того, для критичних підприємств збільшили термін бронювання від 6 місяців до 12 місяців і дозволили бронювати військовозобов’язаних із дефіцитними військово-обліковими спеціальностями.

Заступник міністра економіки Ігор Фоменко зазначив, що, наприклад, виробники зброї, дронів, наші енергетики, які сьогодні відновлюють енергосистему, зможуть бронювати 100% персоналу.

Що передбачають зміни до постанови №76:

бронювання 100% працівників підприємствами ОПК, які мають контракти для ЗСУ та інших військових формувань. Працівники можуть бути заброньовані на період дії таких контрактів;

бронювання 100% працівників підприємствами електроенергетичного, ядерно-промислового, вугільно-промислового та нафтогазового комплексів та підприємств, які відновлюють чи ремонтують зруйновані або пошкоджені підприємства енергетичного комплексу;

бронювання 100% працівників підприємствами, що будують фортифікації, на період дії договору будівництва;

для поліцейських і працівників ДСНС у разі обґрунтованої потреби Міністра внутрішніх справ кількість заброньованих може перевищувати 50%. Тобто забронювати можна буде до 100% працівників за наявності обгрунтування та окремого погодження міністра оборони.

Крім того, Кабмін затвердив механізм бронювання через портал "Дія", над яким наразі починає роботу профільне міністерство.

Бронювання працівників в Україні

Бронювання працівників в Україні

Бронювання працівників в Україні

Бронювання працівників в Україні

Зміни у цьому напрямку:

міністерства, ОВА вноситимуть до Єдиного переліку установ (органів влади, підприємств, організацій) підприємства, установи та організації які, відповідно до законодавства, мають право бронювати працівників;

керівники чи уповноважені особи установи (органу влади, підприємства, організації) подаватимуть через "Дію" списки військовозобов’язаних, яких потрібно забронювати;

перевірка даних військовозобов’язаного через реєстри відбуватиметься онлайн. При цьому військовозобов’язаний має бути офіційно працевлаштований, його військово-облікові дані мають бути у реєстрі "Оберіг";

у разі позитивного рішення система автоматично переводить військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік на термін дії бронювання. З цього моменту він вважається заброньованим. Керівник підприємства чи уповноважена особа отримує сповіщення про це в особистому кабінеті у "Дії". Дані про бронювання працівника оновляться у застосунку "Резерв+".

До речі, людина також може отримати паперове підтвердження бронювання, а також за бажання подати документи на бронювання у паперовому форматі. Обидві форми подачі документів матимуть однакову вагу.

Фоменко додав, що зміни до постанови наразі не змінюють критерії бронювання та етапи процедури. Водночас триває робота із бізнесом над системним оновленням підходів.

"Як і раніше міністерства та ОВА визначають підприємства критично важливими, подають дані на перевірку Міноборони й лише опісля в Мінекономіки. Мінекономіки самостійно не визначає, які компанії мають бути заброньовані, які ні. А проводить перевірку правових підстав надання відстрочки та видає наказ на бронювання", — сказав заступник міністра.