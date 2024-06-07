Україна залучить 30 млн євро від Німеччини на реконструкцію електропідстанції на Львівщині

Загалом у Фонді підтримки енергетики акумулювали вже 500 млн євро, за які закуповують обладнання.

Кабмін ухвалив рішення залучити ще 30 млн євро від державного банку Німеччини (KfW).

Про це на засіданні уряду 7 червня прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, кошти скерують на реконструкцію однієї з підстанцій у Львівській області. "Це підвищить стійкість нашої енергосистеми та покращить її інтеграцію з європейською", - додав глава уряду.

Шмигаль також повідомив, що загалом у Фонді підтримки енергетики акумулювали вже 500 млн євро, за які закуповують обладнання.