Україна залучить 30 млн євро від Німеччини на реконструкцію електропідстанції на Львівщині

Кабмін ухвалив рішення залучити ще 30 млн євро від державного банку Німеччини (KfW).
Про це на засіданні уряду 7 червня прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, кошти скерують на реконструкцію однієї з підстанцій у Львівській області. "Це підвищить стійкість нашої енергосистеми та покращить її інтеграцію з європейською", - додав глава уряду.
Шмигаль також повідомив, що загалом у Фонді підтримки енергетики акумулювали вже 500 млн євро, за які закуповують обладнання.
- Цього тижня Україна і Європейський банк реконструкції та розвитку підписали меморандум на підтримку енергосектору України на 300 млн євро.