В Укренерго прибули керівники Європейського банку реконструкції та розвитку

7 червня в Укренерго прибули президентка Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо та віцепрезидент ЄБРР Маттео Патроне.

За даними НЕК, із керівництвом компанії вони обговорили співпрацю щодо нових спільних проєктів.

Голова правління Укренерго Володимир Кудрицький і директор з інвестицій Олег Павленко обговорювали з керівництвом банку нові проєкти. За даними компанії, реалізація цих проєктів буде спрямована на посилення захисту високовольтних підстанцій та стабільної роботи української енергосистеми.