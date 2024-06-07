Верховна Рада викликала міністра внутрішніх справ щодо бронювання працівників ДСНС. У МВС кажуть – відсоток ще не визначили
Верховна Рада викликала міністра внутрішніх справ щодо бронювання працівників ДСНС. У МВС кажуть – відсоток ще не визначили
Папа Римський знову прирівняв поступки ворогу до сміливості
Папа Римський знову прирівняв поступки ворогу до сміливості
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
​Укрзалізниця відновила електропоїзд "Хом’як", він курсуватиме на Львівщині
​Укрзалізниця відновила електропоїзд "Хом’як", він курсуватиме на Львівщині
На фасаді психіатричної лікарні Павлова у Києві з‘явилася фотоінсталяція її працівників – їх потім покажуть і у Парижі
На фасаді психіатричної лікарні Павлова у Києві з‘явилася фотоінсталяція її працівників – їх потім покажуть і у Парижі
Медреформа 2.0: Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт, який вплине на всю медицину. Розбір плюсів і мінусів
Медреформа 2.0: Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт, який вплине на всю медицину. Розбір плюсів і мінусів
"Ми вже давно збиралися мобілізуватися. Починаючи з зими – готувалися": Жадан розповів про рішення піти на службу в Нацгвардію
"Ми вже давно збиралися мобілізуватися. Починаючи з зими – готувалися": Жадан розповів про рішення піти на службу в Нацгвардію
Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
Бабак: Шкарлету в 2022 пропонували замінити ректорів вишів, які виїхали за кордон. Але більшість із них досі працюють
Бабак: Шкарлету в 2022 пропонували замінити ректорів вишів, які виїхали за кордон. Але більшість із них досі працюють
ГоловнаЕкономікаДержава

В Укренерго прибули керівники Європейського банку реконструкції та розвитку

Планують, зокрема, нові проєкти із посилення захисту високовольтних підстанцій.

В Укренерго прибули керівники Європейського банку реконструкції та розвитку
Візит керівництва ЄБРР до Укренерго
Фото: Укренерго

7 червня в Укренерго прибули президентка Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо та віцепрезидент ЄБРР Маттео Патроне.

За даними НЕК, із керівництвом компанії вони обговорили співпрацю щодо нових спільних проєктів. 

Голова правління Укренерго Володимир Кудрицький і директор з інвестицій Олег Павленко обговорювали з керівництвом банку нові проєкти. За даними компанії, реалізація цих проєктів буде спрямована на посилення захисту високовольтних підстанцій та стабільної роботи української енергосистеми.

  • Від початку повномасштабної війни ЄБРР Україні майже 670 млн євро. Ці гроші Укренерго отримало у вигляді кредитів, перепрофільованих займів та грантів на відновлення та захист високовольтної мережі від російських ударів, підтримку ліквідності ринку електроенергії, модернізацію та реконструкцію підстанцій.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies