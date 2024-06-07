В Укренерго прибули керівники Європейського банку реконструкції та розвитку

7 червня в Укренерго прибули президентка Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо та віцепрезидент ЄБРР Маттео Патроне.
За даними НЕК, із керівництвом компанії вони обговорили співпрацю щодо нових спільних проєктів.
Голова правління Укренерго Володимир Кудрицький і директор з інвестицій Олег Павленко обговорювали з керівництвом банку нові проєкти. За даними компанії, реалізація цих проєктів буде спрямована на посилення захисту високовольтних підстанцій та стабільної роботи української енергосистеми.
- Від початку повномасштабної війни ЄБРР Україні майже 670 млн євро. Ці гроші Укренерго отримало у вигляді кредитів, перепрофільованих займів та грантів на відновлення та захист високовольтної мережі від російських ударів, підтримку ліквідності ринку електроенергії, модернізацію та реконструкцію підстанцій.