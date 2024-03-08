​У ДБР заявили, що Жеваго планує проти них дискредитаційну кампанію

Олігарх-втікач Костянтин Жеваго планує дискредитаційну кампанію проти Державного бюро розслідувань щодо начебто тиску на бізнес аби уникнути відповідальності за спроби довести до банкрутства ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат".

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Зазначається, що Жеваго збирається оплатити різним медіаресурсам та експертам масштабну кампанію з дискредитації дій Бюро.

У 2023 році ДБР повідомило про підозру сімом особам, серед яких - керівники та посадовці Полтавського ГЗК. Вони незаконно заволоділи майже 400 млн грн від видобутку та продажу корисних копалин державного значення.

У серпні 2023 року суд наклав арешт на майно ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат", а саме напіввагони та залізничну під’їзну колію. У жовтні 2023 року апеляційний суд ухвалив нове рішення про арешт майна із забороною користування вагонами та коліями.

"Підкреслимо, що жодних слідчих дій відносно вказаного видобувного підприємства, які б перешкоджали видобувати продукцію, не проводилось, арештоване майно в управління іншим особам не передавалось. Вказаний арешт був неодноразово предметом судових оскаржень, які залишили ухвалу слідчого судді в силі. При цьому ексолігарх зі своїм оточенням, користуючись складною ситуацією в країні та прикриваючись вільним трактуванням рішення РНБО щодо економічної безпеки в державі, готує масштабну дискредитаційну компанію проти правоохоронної системи", - наголосили в ДБР.

За даними Бюро, Жеваго хоче дискредитувати слідство аби зберегти особисті активи та не виконувати фінансові зобов’язання перед власними кредиторами. Свої дії він хоче прикрити заявами про нібито тиск на бізнес, хоча за даними слідства, він сам особисто планував довести до банкрутства Полтавський ГЗК, чим міг не лише позбавити заробітку звичайних працівників підприємства, а й підірвати економічну безпеку держави.

ДБР у межах іншого провадження перевіряє факти умисних дій службових осіб підприємства та безпосередньо Жеваго спрямовані на доведення до банкрутства комбінату. Розслідування здійснюється за статтею доведення до банкрутства (ст. 219 КК України).