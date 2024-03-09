В результаті артилерійського обстрілу Ольгівки Херсонської області загинула 58-річна жінка та поранено 49-річного чоловіка.

Про це повідомили в МВС та Національній поліції.

В Корабельному району Херсона зафіксовано влучання ракети поблизу п’ятиповерхового будинку, в результаті чого відбулася часткова руйнація під’їзду. Поранення отримав 7-річний хлопчик, ще двох людей деблокували з пошкодженої квартири, інших мешканців оперативно евакуювали у більш безпечне місце. Також пошкоджено дев’ятиповерховий будинок та приміщення автосервісу. Зазначається, що противник здійснив комбіновані удари з реактивних систем залпового вогню, артилерії та авіації.

Внаслідок артилерійського обстрілу центральної частини міста пошкоджено будівлю лікарні. У прибережній зоні російські снаряди пошкодили підприємство.

У Херсонському районі внаслідок обстрілів поліція зафіксувала пошкодження 45 об’єктів: 30 приватних та чотирьох багатоповерхових будинків, двох адміністративних будівель, лікарні, дитячого садочка, підприємства, автосервісу, газопроводу, двох автомобілів та гаража.

Фото: Національна поліція Наслідки осбстрілу Херсонської області, 9.03.24

Фото: Нацполіція Вирва від снаряду, Херсонщина

У Білозерці внаслідок обстрілу з реактивних систем залпового вогню пошкоджено 19 приватних будинків, 2 адміністративні будівлі, дитячий садочок, 2 автомобілі та розподільчий газопровід.

Біля Широкої Балки під час проведення польових робіт 61-річний водій трактора наїхав на міну, внаслідок чого відбулася детонація. На жаль, чоловік отримав травми, несумісні з життям.

Фото: Національна поліція Тракторист загинув від наїзду на снаряд

"Поліція закликає громадян бути вкрай уважними, особливо на територіях, які перебували в окупації російських військ. Не пересувайтеся ділянками, які можуть бути заміновані: узбіччями, лісосмугами, не розораними полями. Якщо ви побачили підозрілий або вибухонебезпечний предмет – негайно телефонуйте до поліції або рятувальників", – зазначили у поліці.

На місцях обстрілів працювали всі профільні служби, фіксували наслідки ворожих атак та надавали допомогу постраждалим.