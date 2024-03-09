Фірма "Ростех" хоче злитися із українським підприємством на окупованій території, щоб збільшити потужність

Мова йде про виробництво смоли на окупованій Донеччині.

Російська корпорація “Ростех” намагається налагодити виробництво на одному з захоплених підприємств ТОТ на Донеччині для збільшенні своїх потужностей.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Ростєх", яка займається складанням крадіжкою старих технологій, планує використовувати промислові потужності тимчасово захоплених територій. Йдеться про виробництво смоли на базі потужностей інституту фізико-органічної хімії при НАН України у Донецьку. Таким чином інститут може увійти до складу об’єктів російського ВПК", — повідомили у нацспротиві.