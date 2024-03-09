Внаслідок обстрілів росіян по Дніпропетровщині загинув підліток, — ОВА

Ще один хлопець у важкому стані в лікарні.

Внаслідок ранкового удару росіян по Червоногригорівській громаді на Нікопольщині, загинув 16-річний юнак, також у важкому стані 22-річний хлопець.

Окупанти обстріляли Червоногригорівську громаду з артилерії, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Загинув 16-річний хлопець. Ще один, 22 років, у лікарні. "Важкий". Це наслідки ранкового удару росіян по Червоногригорівській громаді, що на Нікопольщині. Окупанти обстріляли її з артилерії. Пошкоджені приватний будинок, господарська споруда, лінія електропередач і газогін", — ідеться у повідомленні.