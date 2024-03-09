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Сили оборони знищили 12 з 15 російських "шахедів"

Ворожі повітряні цілі знищили у межах Дніпропетровської, Донецької та Полтавської областей.

Сили оборони знищили 12 з 15 російських "шахедів"
Фото: EPA/UPG

У ніч на 9 березня 2024 року росіяни атакували Україну 15-ма "шахедами" з мису Чауда – Крим та  Приморсько-Ахтарська.

Як повідомляють у Повітряних силах України, до відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено 12 "шахедів" у межах Дніпропетровської, Донецької та Полтавської областей", — ідеться у повідомленні.

Фото: Повітряні сили

Сили оборони ліквідували ще 850 російських окупантів, а також 10 одиниць спеціальної техніки ворога та 51 артисистему. Крім того, ЗСУ знищили два Р-330Ж “Житель”, 1 важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепек" та 1 склад боєприпасів противника.

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